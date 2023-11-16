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【專家之眼】陸委會戰術撤退 但陸配參政還有激情戲

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
陸委會主委邱太三（中）日前出席立法院內政委員會審查陸委會預算會議，會議前看著立委之間的有趣互動，比起大拇指致意。本報資料照
陸委會主委邱太三（中）日前出席立法院內政委員會審查陸委會預算會議，會議前看著立委之間的有趣互動，比起大拇指致意。本報資料照

剛在陸配參政議題上戰略進攻得分的陸委會，正在戰術退卻，但此事還沒完，一旦現有公職陸配被解除職務，打起憲法官司，對台灣造成的紛擾，恐怕會出乎大眾意料之外。誰藉挑起此事獲取私利，人民要看清楚了。

說陸委會正在戰術退卻，因為該會對陸配參政說法，引起兩國論質疑後，最新發展是主委邱太三說，立法院在很多法令上，都重新對大陸地區做了新定位，相關部會也要體會到這樣的情勢；並表示，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》(以下簡稱《兩岸條例》)只能規範大陸地區人民怎麼到台灣，當他取得中華民國國民身分後，就要跟所有中華民國國民遵守同樣法律，「這就不是陸委會來管的」，而是其他部會。「他參選是由中選會決定，任公職是要任職單位」。

簡言之，炒起「兩國論」後，茲事體大，陸委會想撇清關係轉當甩手掌櫃，接下來捅出婁子的，就不是自己了。

且不論當前立法並未對大陸地區作新定位，官員只是在玩文字遊戲誤導大眾而已，說陸委會撇清關係，是因為最早附和該黨總統參選人陸配參政議題的，就是邱主委先對《兩岸條例》提出新解，表示陸配任民代須依《國籍法》及《公務人員任用法》規範，出具放棄國籍證明文件才能擔任立委，現在還說它管不了。但若真如此，陸委會當初何必多此一說？

至於會捅出婁子，是因後來發展，皆根源於陸委會的戰略進攻。過去藍綠舌戰兩岸關係定位，藍營端出《中華民國憲法增修條文》，以及《兩岸條例》規定，綠營最多只能回以當前民意，對話就結束了。但這次綠營首度攻進法律領域，等更多相關部會「體會情勢」橫柴入灶後，綠營就能直接架空憲法與《兩岸條例》，搞起不用修釋憲的法理台獨了。這會提高碰到中共紅線機率、引起兩岸更多衝突，有識之士應會引以為憂。

但即便官僚再小心有創意，事情恐怕也沒綠營想的那麼簡單。台灣目前有陸配從政。陸委會自己招認，目前有三位里長、一位村長，並指出，如果有爭議，「我們中央主管部會再來跟他們來商量」。

不太清楚陸委會要跟誰商量，但如果認為陸配有外國籍，中華民國相關法律規定的很清楚。《國籍法》第20條指出，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職。

按照陸委會與內政部長新解，這些有公職的陸配將被解除公職，沒有商量餘地。然後這些陸配去打官司，最後上訴到憲法法庭，大法官是該作違憲還是合憲判定？這後面一連串權利義務關係有待解決還算相對小事，蔡總統提名的大法官如果認為解除公職合憲，事情就大條了。陸委會現在便宜行事，只是在為後來政府找更多麻煩。

這次陸配參政風波，起因來自於綠營總統參選人，質疑民眾黨可能提名的不分區立委名單裡某陸配身分，接著官員附和、主管官署追加說明，一舉打破依法行政原則又跨入兩國論禁區，到底在追求什麼呢？讓人想起著名的所羅門王對嬰兒誰屬的審判。故事說兩個婦人帶着一個嬰兒來到所羅門王面前，都自認是嬰兒的母親。所羅門王說無法分辨，因此叫人拿刀來，命令將孩子劈成兩半，婦人各分一半。真母親寧願放棄也希望嬰兒活下來，另個婦人卻贊成大王把嬰兒劈開。

公務員一向把依法行政掛嘴上，現在卻敢於自為解釋，而去碰觸兩國論界線，賭沒切到中共紅線。如此行險以僥倖，是否真愛台灣？台灣人民要看清楚了。

陸委會 陸配 2024選舉 2024立委選舉 選情評論

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