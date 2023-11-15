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台積電到龍科破局地方選戰持續燒 監察院要查用地爭議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
涂權吉不滿台積電落腳龍科原因在選戰中被造謠，要求市府強力澄清。圖／桃園市議會直播畫面
涂權吉不滿台積電落腳龍科原因在選戰中被造謠，要求市府強力澄清。圖／桃園市議會直播畫面

桃園市議員涂權吉今天在議會總質詢指出，去年市長選舉期間蘇貞昌鄭文燦宣布台積電落腳龍潭科學園區，根本是假消息，現在選舉又被講成張善政和新市府沒作為，才丟掉台積電，市府應該澄清。市長張善政表示，監察院已經行文科管局要求說明龍科三期用地徵收案，相信會突顯去年宣布台積電落腳是非常不恰當的做法。

涂權吉質詢說，去年10月31日市長選舉期間，時任行政院長蘇貞昌、市長鄭文燦、立委鄭運鵬都宣布台積電落腳桃園龍科三期，後來地方發現當時的龍科土地已經飽和根本沒地給台積電，擴大的用地（龍科三期）有九成是私有地，要徵收的話約有3000戶受影響，而且最快也要到2027年才能完成徵收，讓人質疑這是不是民進黨選舉時釋放的假消息，選後又設破局的假新聞給新上任的張善政市府揹鍋。

涂權吉說，現在又到選舉，民進黨一直說台積電落腳龍潭破局，是張善政市府不積極爭取，沒有作為才趕走台積電，市府是不是該對外有個說法？

經發局長張誠說，台電積設廠有一定的流程，去年蘇貞昌院長宣布的方式就不太正常，正常的程序是科管局要先和廠商討論用地需求的內容，然後擬開辦計畫送行政院核定，通過後才會進入徵收用地作業。今年3月行政院才核定開辦計畫，也就是說徵收用地不會那麼早開始。

張善政指出，爭取台積電到龍科設廠一事，去年（前市府）提早宣布使設廠破局是很清楚的，他幾次受訪都有澄清，最近具公信力的媒體也清楚報導整件事的來龍去脈。

張善政說昨天看見監察院發給科學園區管理局的公文，副本給桃園市政府，內容問了很關鍵問題，包括龍科擴大用地為什麼要徵收9成的私有地，還有徵收有無辦說明會等問題，他覺得監察院問題非常好，可以突顯科管局還沒完成在地溝通，就被宣布落腳龍潭，在行政程序上是非常不恰當的做法，相信科管局回覆監察院的公文以後，事情會更清楚。

涂權吉說，監察院的公文也顯示台積電原先被宣布落腳龍潭是不正常的事，也證實去年10月蘇貞昌等人的宣布根本是假新聞，因為連土地都沒有徵收就說正式落腳，讓台積電去面對土地徵收的問題，以台積電的立場不會去碰這種事，當然不願在龍潭設廠，現在選舉到了，民進黨甩鍋給桃園市政府，說成本來是確定的案子，因為市府不積極處理、市長沒作為，還說流失很好的就業機會。

涂權吉要求市府拿出積極作為，不要讓假消息、謠言一直渲染。

市議員陳韋曄也質詢台積電設廠，指去年蘇貞昌．鄭文燦宣布台積電落腳龍潭就是很粗糙的做法，張善政坦言當時行政院宣布的時候確實太早，對地方的影響非常大，民眾認為沒溝通就宣布因此造成抗爭，也是造成台積電不來因素之一。另外，科管局今年3月向行政院提可行評估（開辦計畫），5月才通過， 確實如陳韋曄議員說的蘇貞昌去年10月底宣布太早，還沒進入必要的行政程序就宣布台積電落腳。

張善政答覆陳韋曄質詢，強調，還在跟科管局溝通，提供潛在不錯的地點給科管局和業者，做為設廠的評估的依據，因此還在努力爭取，讓郷親知道市府仍爭取台積電設廠。

台積電 張善政 蘇貞昌 鄭文燦 監察院 涂權吉

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