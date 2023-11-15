誰卡中捷藍線 盧秀燕槓賴清德

誰在卡台中建設，引爆藍綠大戰。台中市長盧秀燕日前批台中3項建設，中央一毛不拔沒補助，昨更舉捷運藍線為例，直言副總統賴清德不想幫台中做，「我沒看到沿線立委有發聲，還幫賴副總統『落井下石』，這是不應該的」，賴則反擊，擔任行政院長時就已核定藍線可行性研究，「是台中市政府拖到」。藍綠陣營立委和參選人也隔空交火，硝煙味十足。

台中市新聞局長鄭照新說，賴副總統只需要告訴台中市民，捷運藍線綜合規畫年初就經交通部核定通過，等待政院核定，為何到了年末，還有一大堆理由？若沒有差別待還，就應盡速通過。

盧秀燕周日輔選時說，台中3大建設綠美圖、會展中心與台中巨蛋，中央都沒補助，掀起政壇話題。昨市政會議上，她再次表示，3項建設都是市府土地與預算興建的。

盧秀燕說，台中每年上繳2千億元給中央，4年前瞻預算只分配到200多億，專案補助款也不足，要靠民代爭取，「當立委應幫台中爭取大預算，而不是議員就能做的學校、水溝或電桿地下化工程」。

對於賴清德12日宣布要規畫台中捷運延伸到南投，盧說，「問題是台中捷運你都杯葛，怎麼延伸到南投？這不是在開芭樂票？」她再提及捷運藍線，不能只因不喜歡、有成見，就不讓做捷運藍線，5年了還沒開工核定，「政治不要影響每個城市的對待」。

盧秀燕直指中央卡藍線，賴清德昨到豐原慈濟宮參香時說，2018年他任行政院長就核定捷運藍線可行性計畫，「代表我很支持，最近盧市長說我不支持中捷藍線，這不是事實」。

賴說，藍線無法動工，是因2021年3月市府才將藍線綜合規劃送到中央，且市府改變路線、站體位置等，預算從981億元暴增為1615億元，交通部是根據專業審查，不是不支持，選舉期間，身為市長不應向市民報告不是事實的事。

台中市綠營立委及立委參選人昨聯合開記者會，要求市長盧秀燕對台中立委睡覺說道歉。記者黃寅／攝影

民進黨台中市立委和立委參選人昨也一字排開開記者會，除細數任內爭取的建設，反擊盧秀燕指「現任立委都在睡覺」，還批盧「選擇性失憶」，高喊「說謊市長、出來道歉」。

而國民黨和民眾黨立委參選人則聯合發新聞稿，反批民進黨立委參選人不站在台中人這邊爭取權益，反而打壓為台中人發聲的市長，令人憤慨。立委參選人黃健豪更出示公文，證明市府曾向中央爭取前瞻預算補助台中巨蛋，但教育部僅用1周就駁回，民進黨立委非但沒幫台中爭取，還反過來卸責。

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