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立院今初審政治檔案條例修正草案 部分條文待黨團協商

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國家檔案局永久庫房。圖/聯合報系資料照
國家檔案局永久庫房。圖/聯合報系資料照

立法院司法及法制委員會今天審查政治檔案條例修正草案，針對政治檔案是否永久保密、延長保密時間的審核機制等相關條文保留，待黨團協商，相關部會也將持續研議。

民進黨立委范雲所提修案版本認為，不再永久保密政治檔案，檔案產生30年後就應解密；不再以國安理由限制應用政治檔案，上級機關監督落實檔案開放責任，不再讓情治機關肆意限制檔案應用；不再遮蔽壓迫體制的加害者，加害者跟共犯姓名等，應提供閱覽、抄製或複製，不再適用國家情報工作法第8條規定。

國家發展委員會副主委高仙桂指出，院版修正草案共8條，配合國家機密保護法第12條修正草案條文，朝無永久保密意旨，修正政治檔案條例有關永久保密等規定，並將涉及國家情報來源或管道，依該條核定為國家機密政治檔案，原件暫不移轉，但應將該機密部分分離後，以複製品併入原卷移轉本會檔案局管理及開放應用。

高仙桂表示，為加速政治檔案開放應用，增列原核定機關及其上級機關自完成政治檔案清查後6個月未完成機密檔案解降密檢討，或自本條例修正施行日起6個月未完成原列屬機密政治檔案重新檢討解降密者，自該6個月期限屆滿翌日起視為解除機密；增列未列密等或已解密的政治檔案者，不得改列或重新核定為機密檔案。

國民黨立委曾銘宗、民進黨立委劉建國提出相關質疑，民眾黨立委賴香伶關心中正紀念堂轉型問題，民進黨立委湯蕙禎關切政治檔案數位化；檔案局長林秋燕表示，數位化將近九成，並主動做去識別化，已有超過165萬頁公布在網路上供民眾調閱。

范雲表示，過往外界對轉型正義普遍存在「只見被害者，不見加害人」的質疑，院版政治檔案條例修正草案雖刪除永久保密相關文字，但高仙桂答詢時坦言，若符合嚴重影響國家等三條件，檔案仍可實質永久保密。

范雲質疑，解嚴已過數十年，政治檔案還要保密多久，是否影響國安又該由誰來判定，修法後會不會有部分檔案被以這個理由繼續保密？這個但書恐再被擴大解讀為相關人士抵抗檔案開放。

國民黨立委謝衣鳯認為，草案第5條涉及國家安全問題，若為了政治操作、打擊國民黨，相關修法就沒必要，若只是還原歷史，目前相關機構為何不足以還原？高仙桂答詢，政治檔案解密絕非為了打擊任何政黨，而是還原歷史真相，除了擴大開放推進轉型正義，也顧及國家安全，草案設計有延長3年等規定。

立法院司法及法制委員會今初審通過條文明定，增訂檔案局整理、保存政治檔案，發現有私人文書時應主動通知其得申請返還，保障政治檔案當事人或其繼承人權益；檔案中記載的證人、檢舉人、消息來源姓名、化名、職稱應提供閱覽、抄錄或複製，增訂不適用國家情報工作法第8條規定，以符加速政治檔案開放應用的立法意旨。

國家檔案局永久庫房。圖/聯合報系資料照
國家檔案局永久庫房。圖/聯合報系資料照

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