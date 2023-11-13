友邦駐聯合國常任代表訪台 將晉見蔡總統

友邦駐聯合國常任代表訪台團今天抵達台灣，展開為期6天訪問，規畫晉見蔡英文總統，拜會立法院長游錫堃等人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部新聞稿指出，友邦駐聯合國常任代表訪台團7人應我國邀請，11月13日至18日訪問台灣，訪團成員包括聖文森常代大使金蘭妲（Inga Rhonda King）、馬紹爾群島常代大使柯布婭（Amatlain Elizabeth Kabua）、諾魯常代大使德瑘（Margo Reminisse Deiye）、貝里斯常代大使傅勒（Carlos Fuller），以及巴拉圭代辦裴瑞拉（José Eduardo Pereira Sosa）。

外交部說，訪問團將晉見蔡總統，拜會游錫堃、國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部長吳釗燮、衛生福利部長薛瑞元、環境部長薛富盛、數位發展部長唐鳳、大陸委員會主任委員邱太三、國家發展委員會副主任委員高仙桂，以及接受外交部次長田中光款宴；另將拜會國家災害防救科技中心及財團法人國際合作發展基金會等。訪團將出席3第六屆全球企業永續論壇，拜會我國無任所大使簡又新，另參訪亞蔬世界蔬菜中心、南部科學園區及國立故宮博物院。

外交部表示，訪賓資歷豐富且熟悉聯合國事務，以具體行動堅定支持我國參與聯合國體系，是我國的真摯友人。除實地瞭解我國政經發展現況外，也將就聯合國體系當前關切議題，與相關部會交換意見，增進我國對聯合國運作的瞭解，確保政府各項政策能與國際接軌，妥善保障我國人民福祉，貢獻國際社會，凸顯台灣是國際社會良善力量的正面形象。

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