中科院旗下四家轉投資公司曝光 只有這家有高額盈餘

中科院說明旗下四家以轉移技術為資本投資，成立四家民間公司營運現況，包括維冠精密股份有限公司、微奈科技股份有限公司、睿信航太股份有限公司及智頻科技股份有限公司，生產航太級線帶與軍用級線帶模組的睿信航太有高額盈餘。

立法院決議，為避免政府於選舉前，以大筆國家資源遂行各項人事酬庸，移轉國家財產之虞，要求行政院通令各機關及其所屬與所主管的附屬單位營業及非營業基金、財團法人、行政法人、暨泛公股持股逾20％轉投資事業，及其再轉投資事業，須提出投資效益評估書面報告。

中科院表示，中科院民國106年至107年間，以技術轉移作價方式，設立維冠、微奈、睿信及智頻四家衍生公司，以專利與技術作價，取得一定比例股權，為投資四家衍生公司的主要方式。

中科院指出，維冠是中科院移轉的高效燃燒技術投資，進行各式環保金爐及火銷爐的開發與銷售，近年來在政府減紙政策的不利因素下，公司自109年起轉虧為盈，111年盈餘52萬餘元，累計虧損降低至758萬餘元。

中科院說，微奈是中科院為突破我國電液伺服閥關鍵零件取得瓶頸，建立我國伺服閥自主供應鏈，107年5月以技術作價方式投資微奈科技，公司資本額為8000萬元，中科院占3.5%的股權。公司營運初期因產品良率低，重製成本過高，處於虧損狀態，近年來組裝產線漸趨穩定，良率符合預期，自109年起轉虧為盈，111年盈餘1279萬餘元，累計盈餘129萬餘元。

中科院指出，微奈經中科院技術指導，已建置伺服閥自製能量，取得中科院合格供應商資格，解決中科院組裝及測試產線量產超出負荷問題；可承接他廠其他精密組件的組裝，及測試驗證的能力，達成中科院建立國內電液伺服閥自主供應鏈的設立目的。

至於睿信公司，中科院說，主要生產航太級線帶與軍用級線帶模組、寬頻相位動態穩定平衡纜線組合與機櫃組裝等項目。公司自成立第二年即轉虧為盈，111年盈餘1億592萬餘元，累計盈餘2億4022萬餘元。智頻是為為建立我國雷達系統民間產製能量，107年8月以技術作價方式投資，公司資本額為2億4000萬元，主要產品包含岸際雷達、UAV通訊機等；公司仍處虧損狀態，111年虧損3248萬餘元，累計虧損1億137萬餘元，考量訂單取得及競爭不易，已檢討相關營運計畫，將轉型朝綠能科技發展。

中科院表示，四家衍生公司均已建置產製能量，累積銷售實績，整體年度盈餘穩定增長，營運已步入正軌，未來將持續掌握各家衍生公司營運情形及財務狀況，積極督促強化公司治理，期公司營運得以永續，以維中科院投資權益。

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