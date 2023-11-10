民眾和時力黨團反對立院因選舉停會 籲重大法案三讀

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，目前藍綠兩黨團已達成共識，本會期提前停會拚選舉，這樣的做法剝奪立法院正常運作的權利，主張依照法定會期審到12月31日，確保會期內完成應完成的法案。時力黨團今呼籲，本會期內完成貪腐等重大法案三讀。

邱臣遠和民眾黨立委賴香伶今天在黨團記者會提出五項產業政策主張，包括制定經濟安全保障法、穩定重要物資供給、防止與國家經濟安全相關的專利外流、強化優勢產業自主以確保關鍵技術根留台灣、協助半導體以外的中小企業製程創新及產業升級。

時力立委邱顯智、王婉諭、陳椒華、不分區立委參選人王寶萱今天在黨團記者會呼籲，朝野應在最後會期內針對揭弊者保護法、不法關說餽贈罪、棄保潛逃罪、宗教法人納管等反黑反詐重大法案，在停會前完成三讀，實現改革承諾，回應社會大眾對反貪腐的期待。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、副總召賴香伶（左）今天上午舉辦「打造台灣產業韌性民眾黨積極推動立法！」記者會，表示台灣產業缺乏長期規劃，如果民進黨提不出對策，就讓民眾黨替台灣產業找出路。記者許正宏／攝影

商品推薦