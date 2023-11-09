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檢視開放國會成果 公務經費適當揭露被指待落實

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院今天舉行開放國會委員會成果記者會。記者周佑政／攝影
立法院今天舉行開放國會委員會成果記者會。記者周佑政／攝影

立法院今天舉行開放國會委員會成果記者會，立法院長游錫堃表示，開放國會行動方案共有5大成果，包括國會頻道再進化、議事資料大公開、國會場域無障礙、資訊取得零距離以及國會識讀普及化。開放文化基金會專案經理鄭婷宇則說，包括公開化便於取得利用的國會資訊中的公務經費應適當揭露、涉及利益衝突資訊應適當揭露，目前仍未完成，期待下屆立委可以落實。

游錫堃表示，2020年立委林昶佐提案「立法院與民間協力推動開放國會行動方案」於院會通過不久，本院立即舉行「開放國會行動方案」啟動記者會。

游錫堃說，2021年立法院院宣布台灣首部「開放國會行動方案」正式上線，並訂定5大主題、20項承諾事項，其可歸納成4個重要的目標，包括要讓國會頻道方便全民隨時隨地都能觀看、要將龐大議事資料，建置成人人都可以使用的國會資訊平台、要逐步推動國會廉能文化，提升人民的信賴度，以及要建構人民的國會，擴大民眾參與立法過程的機會。

游錫堃指出，20項開放國會承諾也已完成17項，成果豐碩，5大成果包括國會頻道再進化，打造透明的國會、議事資料大公開，完成公開的國會、國會場域無障礙，建構全民的國會、資訊取得零距離，形成數位的國會，以及國會識讀普及化，建置教學的國會。

游錫堃表示，今年是「台灣議會期成同盟會」成立暨「治警事件」百周年，也是「民主國會」誕生30年周年。台灣民主，百年追求，先賢歷經百年血淚奮鬥，得來不易的民主果實，「我們有責任守護並發揚光大」。

參與推動開放國會行動方案的民間代表鄭婷宇表示，在公開化便於取得利用的國會資訊中的公務經費應適當揭露、涉及利益衝突資訊應適當揭露，即使民間發起溝通，但目前仍未完成，期待下屆立委可以積極落實。

游錫堃 立法院

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