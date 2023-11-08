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線上直播近千人收看 2023台北安全對話圓滿閉幕

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防安全研究院今（8）日舉辦「2023台北安全對話」。圖／國防院提供
國防安全研究院今（8）日舉辦「2023台北安全對話」。圖／國防院提供

國防安全研究院今（8）日舉辦「2023台北安全對話」，國防院執行長陳明祺在閉幕致詞中表示，台灣因為地緣政治與經濟的重要性，是國際民主、自由與人權的試金石。在台灣戮力提升自身防衛能力，並從俄烏戰爭戰爭汲取寶貴教訓的同時，亦能爭取國際夥伴的支持與合作，共同捍衛全球供應鏈、共享利益與價值。

國防院今天透過論壇，邀請美國、英國、德國、法國、捷克、日本、澳洲、印度、新加坡、土耳其等國的外賓與我國專家與學者，共同探討「中國對全球秩序與民主的挑戰」。

陳明祺在閉幕致詞表示，回顧中國對區域的安全威脅，並強調台灣因為地緣政治與經濟的重要性，是國際民主、自由與人權的試金石。他期盼此次會議傳遞「台海危機就是全球危機」的訊息，在台灣戮力提升自身防衛能力，並從俄烏戰爭戰爭汲取寶貴教訓的同時，亦能爭取國際夥伴的支持與合作，共同捍衛全球供應鏈、共享利益與價值。

國防院說，「2023台北安全對話」包含兩場專家對話，以及以平行方式舉行的六場次論文發表會。專家對話分別邀請立法委員江啟臣與范雲主持。其他國際專家學者包括惠特利(John Whitley)、沃特林(Jack Watling)、布勞恩(Mats Braun)、戴雅門(Larry Diamond)、季北慈(Bates Gill)、賓根(Kari A. Bingen)、松田康博(Yasuhiro Matsuda)、高敬文(Jean-Pierre Cabestan)、艾嫘伽(Alka Acharya)、羅卡納山(L. Venkateswaran)、阿古智子(Tomoko Ako)，卡拉達(Haluk Karadağ)、莊嘉穎(Chong Ja Ian)、李思愷(Roderick Lee)、杜懋之(Mathieu Duchâtel)、瓦克爾(Gudrun Wacker)、江史東(Christopher B. Johnstone)、戴維斯(Malcolm Davis)，與法穆拉洛(Julia Famularo)等。本次會議有現場近兩百人與會，線上同步直播合計有近千人收看。

俄烏戰爭 台海

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