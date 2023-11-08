快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院災防辦現陸製監視設備 意外扯出前主任Me too性騷

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺（右起）、發言人林子倫、不當黨產處理委員會主委林峯正今天出席立法院內政委員會備詢。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長李孟諺（右起）、發言人林子倫、不當黨產處理委員會主委林峯正今天出席立法院內政委員會備詢。記者潘俊宏／攝影

行政院秘書長李孟諺今至立法院詢答時坦言，行政院災防辦公室出現中國大陸品牌製的監視設備，不過他表示，事情的原委是有同仁投訴前災防辦主任性騷擾，並架設該設備自保。

立法院內政委員會今審查113年度中央政府總預算案關於行政院及不當黨產處理委員會部分。國民黨立委李德維在質詢時詢問，發現行政院災防辦有小米品牌製的無線監視設備，據說是有特殊任務，要求李孟諺說明原因。

李孟諺表示，相關監視設備的架設是災防辦公室同仁所為，並有事先向周邊同仁告知。他指出，該案已請政風處調查，並了解原委。

李德維則追問說，架設監視設備是否有特殊任務，能不能說明原因？李孟諺才回答說，行政院的了解是因為災防辦的主任遭到性騷的檢舉，檢舉的同仁可能擔心在調查的過程中，可能會與當事人直接面對面。

他表示，目前性騷的檢舉已經依性平的機制做處理，行政院也把災防辦主任先調離主管的職務，未來將依據性平的調查結果，與政風調查結果做人事的處置

李德維則說，按照規定，行政院若要裝中國製的網路監視設備，應取得資通安全長的同意。李孟諺說，行政院的資通安全長是由副院長兼任，同仁在裝設設備時，確實沒有跟向相關主管報告，其行為也被制止跟警告，但他的目的並非側錄，或監視其他同仁的行為。

行政院 李孟諺 李德維

延伸閱讀

吹哨者保護法各界意見分歧 李孟諺證實還在整合

傳瑞莎入不分區被否認 李德維委批民進黨玩弄輿論

王金平入藍不分區爭立法院長？ 李德維：恐言之過早

藍委對侯韓配持保留 同時喊話郭台銘：國民黨理念更近

相關新聞

國民黨中常會開鍘 范成連確定開除、沈智慧停權3年提申訴

國民黨考紀會上周開鍘協助鴻海創辦人郭台銘連署的2位中常委，中常會今通過考紀會決議，確定開除范成連黨籍；沈智慧則是停權3年...

立委爆料建商也染指中嘉 房產大咖為何搶當媒體老闆？

時代力量立委邱顯智前天再指，不僅三立入股中嘉，連直接持有中嘉全部股分的泓順投資，竟由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔...

政院災防辦現陸製監視設備 意外扯出前主任Me too性騷

行政院秘書長李孟諺今至立法院詢答時坦言，行政院災防辦公室出現中國大陸品牌製的監視設備，不過他表示，事情的原委是有同仁投訴...

不怕高端事件重演 國產疫苗將列行政院疫後白皮書重點

高端疫苗因疫情期間緊急授權，未完成三期臨床試驗，引發爭議。台大醫師、中研院士陳培哲日前受訪時直指，指揮中心根本淪為炒股打...

博明：台灣應與友盟合作 削弱習近平對發動戰爭的自信

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今天在「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇中表示，台灣應與美國及其友盟強化合作，以集體力量削弱習近平對發動戰爭的自信，降低中國武力...

扼殺校園美感教育的凶手們 教部看見了嗎？

教育部2014年啟動美感教育計畫，希望將美感融入各領域，從最佳的實務案例看來，確實很有說服力也動人。只可惜，美好案例多發生在實驗學校等體系，多數一般學校現場往往根本沒發揮空間，不少專業教師甚至不得其門而入。究竟誰是殺掉老師美感教育的凶手？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。