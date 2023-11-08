政院災防辦現陸製監視設備 意外扯出前主任Me too性騷

行政院秘書長李孟諺今至立法院詢答時坦言，行政院災防辦公室出現中國大陸品牌製的監視設備，不過他表示，事情的原委是有同仁投訴前災防辦主任性騷擾，並架設該設備自保。

立法院內政委員會今審查113年度中央政府總預算案關於行政院及不當黨產處理委員會部分。國民黨立委李德維在質詢時詢問，發現行政院災防辦有小米品牌製的無線監視設備，據說是有特殊任務，要求李孟諺說明原因。

李孟諺表示，相關監視設備的架設是災防辦公室同仁所為，並有事先向周邊同仁告知。他指出，該案已請政風處調查，並了解原委。

李德維則追問說，架設監視設備是否有特殊任務，能不能說明原因？李孟諺才回答說，行政院的了解是因為災防辦的主任遭到性騷的檢舉，檢舉的同仁可能擔心在調查的過程中，可能會與當事人直接面對面。

他表示，目前性騷的檢舉已經依性平的機制做處理，行政院也把災防辦主任先調離主管的職務，未來將依據性平的調查結果，與政風調查結果做人事的處置

李德維則說，按照規定，行政院若要裝中國製的網路監視設備，應取得資通安全長的同意。李孟諺說，行政院的資通安全長是由副院長兼任，同仁在裝設設備時，確實沒有跟向相關主管報告，其行為也被制止跟警告，但他的目的並非側錄，或監視其他同仁的行為。

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