聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾銘宗：監院唯一存在的剩審計部了 請陳菊不要干涉
國民黨立委曾銘宗今天表示，歷屆的監察院長中，從來沒有人會要求審計部什麼該做、什麼不該做，唯一一個就是現任監察院長陳菊，竟直接要求審計部要設發言人，還要對媒體不利於民進黨政府的報導做澄清，請監院不要干涉獨立機關，監察院現在唯一存在的，就是審計部了。
立法院司法法制委員會今天進行監察院預算審議，監察院秘書長李俊俋備詢。曾銘宗質詢時表示，監察院不僅派系分贓化，還干預獨立機關審計部。李俊俋回應，審計部依審計法獨立行使職權，監察院從來不干涉；再者，依組織法規定，審計部仍然是監察院底下的單位，所以審計部和監察院互動是非常密切的，包括決算也要送到院審議，院部會議也都在進行。
曾銘宗指出，若監察院比照考試院大幅縮減考試委員，將監委大幅縮編，是否同意？李俊俋回應，修憲的權限在立法院，若立院有相關提案都尊重。
曾銘宗批評，現在的監院對行政機關十分體貼，無論糾正、彈劾件數都大幅減少，該做的事情不做，整個派系化，監院功能在萎縮，結論是關掉好了。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言