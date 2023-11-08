曾銘宗：監院唯一存在的剩審計部了 請陳菊不要干涉

國民黨立委曾銘宗今天表示，歷屆的監察院長中，從來沒有人會要求審計部什麼該做、什麼不該做，唯一一個就是現任監察院長陳菊，竟直接要求審計部要設發言人，還要對媒體不利於民進黨政府的報導做澄清，請監院不要干涉獨立機關，監察院現在唯一存在的，就是審計部了。

立法院司法法制委員會今天進行監察院預算審議，監察院秘書長李俊俋備詢。曾銘宗質詢時表示，監察院不僅派系分贓化，還干預獨立機關審計部。李俊俋回應，審計部依審計法獨立行使職權，監察院從來不干涉；再者，依組織法規定，審計部仍然是監察院底下的單位，所以審計部和監察院互動是非常密切的，包括決算也要送到院審議，院部會議也都在進行。

曾銘宗指出，若監察院比照考試院大幅縮減考試委員，將監委大幅縮編，是否同意？李俊俋回應，修憲的權限在立法院，若立院有相關提案都尊重。

曾銘宗批評，現在的監院對行政機關十分體貼，無論糾正、彈劾件數都大幅減少，該做的事情不做，整個派系化，監院功能在萎縮，結論是關掉好了。

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