賴清德：台灣不但不缺電 供電狀況還愈來愈穩定

副總統賴清德今天出席「歐洲商會午餐會」，分享其「國家希望工程」的推動藍圖。他表示，會盡力將台灣打造為民主和平的台灣、創新繁榮的台灣以及公義永續的台灣，並期盼台歐夥伴關係更牢固，共創繁榮的未來。他也說，台灣不但不會缺電，未來供電狀況還會愈來愈穩定。

賴清德今天以英文致詞表示，他說，許多歐洲領袖強調反對任何單方面透過武力或脅迫改變兩岸現狀的企圖。作為民主盟友，台歐雙方認識到台灣海峽的穩定對國際安全與繁榮至關重要；維護兩岸安全同時意味著維護全球經濟安全。

賴清德也與大家分享其「國家希望工程」的政策藍圖。他提到，台灣與歐洲雖然相距遙遠，但雙方推動世界民主、和平、繁榮、永續的決心，不曾因地理距離而改變。我方會盡力將台灣打造為「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、以及「公義永續的台灣」，讓台灣成為世界上令人驕傲的民主故事。

賴清德說，他將以和平為燈塔、民主為指南針，並恪守蔡英文總統任內的「四個堅持」，即「永遠堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」。

賴清德表示，他要在蔡總統「四個堅持」的基礎之上，推動「和平四大支柱」，即「充實台灣自我防衛的能力」、「強化台灣的經濟安全與科技實力」、「建立與全世界民主國家的夥伴關係」及「建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」，以此來守護區域的和平穩定。

提到能源政策，賴清德說，淨零轉型是全球共識，也是台灣目標，我方希望確保民生及產業供電的穩定。如果拿出手機搜尋「今日備轉容量率」（Percent Operating Reserve），會發現台電總是維持約10%至15%的備載容量。台灣不但不會缺電，未來供電狀況還會愈來愈穩定。

賴清德也重申，我方將持續發展「多元綠能」。他感謝在許多歐洲廠商的支持及協助下，目前台灣再生能源發電量的占比已經達到10%以上。除了風電、太陽能外，還要持續推廣地熱、氫能源、生質能、海洋能還有小水力等再生能源的配套。此外，也要繼續推動「深度節能」、「科技儲能」，建造更具韌性的電網。

賴清德表示，很高興看到歐盟將綠色新政、強化數位經濟視為後疫情之經濟發展重點，台灣對此與歐洲有共同的價值，也有共同的目標。展望未來，台灣跟歐洲可以在再生能源、生物科技產業、5G技術及半導體方面，有更多的合作。他也會率領政府繼續努力，推動台歐簽訂自由貿易協定（FTA）或雙邊投資貿易協定（BIA）。

賴清德也和大家分享，受到俄烏戰爭影響，烏克蘭一所「魯塔幼兒園」的孩子們，迫切需要社會的援助。在台灣和立陶宛共同推動「重建烏克蘭」的合作計畫下，該幼兒園目前孩子們已經順利回到學校學習，更可以看到台灣、立陶宛的國旗，在這座幼稚園飄揚。他相信，這所學校的重建，象徵著民主國家齊心合力，可以創造美好的未來。

最後，賴清德說，相信大家共同努力，一定能建立一個更光明、更安全的世界。他也期盼，台歐夥伴關係能更加牢固，共創繁榮的未來。

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