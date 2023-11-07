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本會期施政總質詢結束 陳建仁感謝各黨派立委

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長陳建仁（右三）下午完成第10屆第8會期施政總質詢，感謝各黨派立委，與立法院副院長蔡其昌（右四）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）一起揮手致意，為施政總質詢結束留下紀念。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（右三）下午完成第10屆第8會期施政總質詢，感謝各黨派立委，與立法院副院長蔡其昌（右四）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右二）一起揮手致意，為施政總質詢結束留下紀念。記者蘇健忠／攝影

行政院陳建仁下午完成第10屆第8會期施政總質詢，感謝各黨派立委，與立法院副院長蔡其昌、民進黨立院黨團總召柯建銘一起揮手致意，為施政總質詢結束留下紀念。

蔡其昌 柯建銘 行政院 陳建仁

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