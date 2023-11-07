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立委爆 東森董事任中嘉上層董事

聯合報／ 記者林銘翰何醒邦／台北報導
時代力量立委邱顯智昨天指出，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，就連直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，竟然由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事。記者許正宏／攝影
時代力量立委邱顯智昨天指出，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，就連直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，竟然由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事。記者許正宏／攝影

有線電視系統中嘉爭議連環爆。時代力量立委邱顯智昨天再指，不僅有三立、萬海入股中嘉，連直接持有中嘉數位百分之百股份的泓順投資，竟然由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線。國家傳播通訊委員會（ＮＣＣ）昨表示，對於范瑞穎是否違反中嘉交易案附款，相關調查程序仍在進行中。

邱顯智舉行記者會表示，在茂德集團總裁張高祥花了一百六十億元，買下東森電視百分之九十五的股權以後，范瑞穎從二○一八年六月開始擔任東森電視董事，半年後當中嘉取得交易許可，范瑞穎在二○一九年一月由泓順投資的上層泓勝投資指派，擔任泓順投資的法人董事。

邱顯智說，二○二二年六月，甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇買下亞洲衛星電視公司百分之八十五股權，包含寰宇新聞在內，旗下共有十個頻道，隨後亞洲衛星電視送出董監事變更申請，而預計要擔任亞衛董事長的人就是范瑞穎。

邱表示，對於亞洲衛星電視的董監事變更案，ＮＣＣ顯得非常謹慎，從去年底審查到現在，還沒核准亞衛董事變更，其中的理由除ＮＣＣ表面上所說的大股東是建商，恐怕還有張高祥是否在背後的考量。

邱顯智指出，如果范瑞穎擔任中嘉上層董事，是出自於張高祥與中嘉操盤者郭冠群的合謀，那就是在三立入股中嘉外，又一個新聞頻道染指系統業者的醜聞；中嘉相關爭議連環爆，ＮＣＣ作為監理機關的職能，已經完全失能，完全失去作用。

邱顯智 時代力量 記者會 中嘉 東森電視

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