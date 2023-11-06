反擊馬英九質疑施政 政院批：有失格局

針對前總統馬英九近來質疑政府施政，行政院發言人林子倫表示，政府施政表現成果如何，證據會說話。近年來在蔡英文總統領導下，政府施政除有實質成績，更獲得國際社會肯定。馬前總統曾為國家元首，對於政府各項施政情況應有所了解，卻為了選舉私利，無視政府與全體國人共同努力成果，發表謬於事實的評論，大失其前任國家元首之格局。

林子倫說，在國際評比部分，瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的世界競爭力年報，台灣排名第六，連五年進步，在2000萬人口以上的經濟體中，連續三年排名世界第一。今年英國經濟學人智庫的民主指數報告，台灣連續三年名列亞洲第一，美國傳統基金會公布的經濟自由度指數，台灣連續兩年名列經濟自由最優等級，全球184個經濟體中只有四個達到。

林子倫表示，在經濟發展部分，2016年至2023年間，政府推動5+2產業創新，六大核心戰略產業，執行前瞻基礎建設，優化投資環境，讓台灣高科技產業在全球供應鏈上的地位屹立不搖，七年來，全國經濟成長率，不但通通正成長，疫情期間的2021年更創6.53%新高，超越馬前總統過去承諾。全國上市櫃公司總市值，也從馬總統最後一年的不到30兆台幣，倍增至2021年約62兆。

林子倫指出，在國家財政部分，蔡政府嚴格遵守財政紀律，2016年至今年6月，國家債務還本達7810億元，遠超過馬前總統八年的5632億元。中央政府總決算歲入歲出餘絀部分，馬前總統任內八年共短絀9021億元，蔡政府執政後不但由負轉正，累積至今更已超過1兆1616億台幣。

林子倫表示，經濟持續成長的同時，政府致力提升國人薪資待遇。基本工資部分，過去馬政府八年調整五次，蔡政府七年即調薪七次，明年1月1日也將再第八次調升，相較2016年，總調幅為其兩倍。同時，2008年至2016年期間，軍公教人員僅調薪一次，幅度為3%，蔡總統七年調整三次，累積幅度達11.4%，明年高教學術研究加給調幅15%。另就警察勤務加給、消防空勤移民人員危險加給部分，今年7月1日起專案調高至15%，照顧第一線基層公務人員。

林子倫說，在社福照顧部分，馬總統任內最後一年，政府少子女化對策經費僅有150億元，今年政府已提高至近1100億，育兒津貼加倍，平價幼兒園名額也是過去的三倍，擴大不孕症補助更已超過8萬3000件，誕生1萬4000多個人工生殖寶寶。長照經費部分，馬前總統最後一年的長照預算為49.5億元，今年已增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也從原先9萬人增加至超過47.7萬人。

林子倫表示，在住宅政策方面，馬政府時期興辦社會住宅只有9600餘戶，蔡總統上任至今，直接興建部分今年底將達9萬5000戶，加上包租代管可望超過16萬戶。同時，馬前總統任內租金補貼在前六年每年只有2萬4000戶，最後二年為6萬戶，蔡政府於2020年即翻倍達到12萬戶，2022年為28萬戶，預計今年能達成50萬戶目標。

林子倫指出，面對全球氣候變遷所帶來衝擊，世界各國無不積極進行能源轉型，蔡總統上任後，加速推動各項綠能發展，離岸風電更是從零開始，至今已超過200座，綠能新增量已達12GW，為馬總統任內8年1.9GW的六倍之多，所核定的電廠裝置容量1686萬瓩，更是馬政府270萬瓩的六倍多。

林子倫表示，蔡政府七年來的成績表現，證據會說話，對於馬前總統八年任內施政，社會已有公評，透過相關數據與實績成績之比較，便可清楚明辨這七年來的努力與成果，實屬不易。希望馬前總統能就實績論事，切勿再為了政黨之私，抹煞政府上下與全體國人七年多來所辛苦打拚的亮眼成果。

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