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梁文傑稱受邀去廖承豪公司 徐巧芯再爆料批：說謊

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑被拍到進入內湖某家私人招待所。圖／翻攝北市議員徐巧芯Facebook
陸委會副主委梁文傑被拍到進入內湖某家私人招待所。圖／翻攝北市議員徐巧芯Facebook

陸委會副主委梁文傑遭爆料在10月27日晚間又前往「鍾先生會所」，期間還有2名女子出入。梁今聲稱當天是應邀去友人廖承豪的公司。徐巧芯再度發文指出，梁文傑所稱的廖先生公司地址明明在南港，被拍到的地方卻是在內湖，質疑梁說謊。

徐巧芯表示，梁文傑承認搭公務車去居酒屋，後來計程車轉往內湖，他說是見一位廖先生，但經查詢廖先生的公司地址在南港，他所前往的大樓是在內湖。昨天第一時間他說是去「 朋友的公司 」，不就是說謊？今天提出更詳細的事件經過，梁文傑才改口，再也不敢否認自己去的場合就是私人招待所。

徐巧芯說，梁文傑當然否認跟涉入詐騙的鍾興樺認識，但那間店就是像88會館之於郭哲敏一樣，在內湖開設私人招待所，供政商名流「談事情」。據瞭解，此人跑路中，尚未歸國。公務人員顯然不宜在此類場所出沒。至於此招待所涉嫌違法經營，已經請台北市政府去調查。至於梁文傑說我派人跟監他，這怎麼可能，「我忙都忙死了」

徐巧芯透露，這次是媒體得到訊息，但後來無法刊登，在民進黨的執政之下，第四權無法完全發揮監督的力量，所以很多話只好由她來說，很多事只好由她來揭露。這跟選舉也沒啥關係，上次2022年自己也踢爆很多類似的事件。不過就想讓大家看看「新潮流」白天和夜晚的不同樣子，以及突破媒體被封鎖的現狀。

梁文傑 內湖 徐巧芯

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