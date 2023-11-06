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林楚茵：相信老公（梁文傑）不是去「招待所」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨立委林楚茵對於先生、陸委會副主委梁文傑，遭質疑和辣妹去「招待所」表示，照片根本是移花接木，相信老公也知道去聚會的事情。記者黃義書／攝影
民進黨立委林楚茵對於先生、陸委會副主委梁文傑，遭質疑和辣妹去「招待所」表示，照片根本是移花接木，相信老公也知道去聚會的事情。記者黃義書／攝影

國民黨立委參選人徐巧芯臉書上PO出4張辣妹和陸委會副主委梁文傑進出一棟神秘大樓照片，質疑梁文傑是去招待所。梁文傑否認，稱只是去朋友聚會。

對此，梁文傑的太太、民進黨立委林楚茵上午在立法院表示，４張圖可以看出是不同時間點，根本是移花接木，她完全相信老公，同時她也知道梁文傑去聚會的事情。林楚茵表示，一棟大樓裡面一定會有非常多工作的單位，「也不是什麼招待所」。如果就這樣用看圖說故事的方式，來拼貼、做無限的延伸，其實是沒有必要的。

是否信任老公？林楚茵表示，「當然，我想，對於兩個人夫妻之間的感情或是狀況的部分，我們自己是最清楚的，包括他那一天他要去找朋友，是什麼樣的公司，我都是知道的」。

民進黨立委林楚茵對於先生、陸委會副主委梁文傑，遭質疑和辣妹去「招待所」表示，照片根本是移花接木，相信老公也知道去聚會的事情。記者黃義書／攝影
民進黨立委林楚茵對於先生、陸委會副主委梁文傑，遭質疑和辣妹去「招待所」表示，照片根本是移花接木，相信老公也知道去聚會的事情。記者黃義書／攝影

梁文傑 林楚茵 老公

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