林楚茵：相信老公（梁文傑）不是去「招待所」
國民黨立委參選人徐巧芯臉書上PO出4張辣妹和陸委會副主委梁文傑進出一棟神秘大樓照片，質疑梁文傑是去招待所。梁文傑否認，稱只是去朋友聚會。
對此，梁文傑的太太、民進黨立委林楚茵上午在立法院表示，４張圖可以看出是不同時間點，根本是移花接木，她完全相信老公，同時她也知道梁文傑去聚會的事情。林楚茵表示，一棟大樓裡面一定會有非常多工作的單位，「也不是什麼招待所」。如果就這樣用看圖說故事的方式，來拼貼、做無限的延伸，其實是沒有必要的。
是否信任老公？林楚茵表示，「當然，我想，對於兩個人夫妻之間的感情或是狀況的部分，我們自己是最清楚的，包括他那一天他要去找朋友，是什麼樣的公司，我都是知道的」。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言