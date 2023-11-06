立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

時代力量立委邱顯智今天說，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，繼三立、萬海入股中嘉後，直接持有中嘉數位100%股分的泓順投資，由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線。

邱顯智上午在立法院舉行記者會表示，從9月初到現在，陸續揭露三立、萬海入股中嘉，違反當初交易時的附負擔條款，還有交易案的利害關係人，也就是大股東宏泰公益信託，即將違背前5年15億元的捐款承諾。

邱顯智指出，過了將近兩個月，國家傳播通訊委員會（NCC）終於鬆口證實，三立以法人股東身分入股中嘉，但是對於宏泰公益信託的捐款承諾跳票，NCC避重就輕，上周五發新聞稿替宏泰集團洗地，文中聲稱會與教育公益信託主管機關協力，共同促成基金落實其公益投入之承諾。

邱顯智說，NCC身為主管機關，面對財團輕聲細語，如此溫柔，不敢依法調查，要求履行承諾，實在是尊嚴掃地，丟臉至極。

邱顯智表示，現在不僅有三立、萬海入股中嘉，連直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，由范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線。

邱顯智說，茂德集團總裁張高祥花了160億元，買下東森電視95%股權後，范瑞穎2018年6月開始，擔任東森電視董事，半年後當中嘉取得交易許可，范瑞穎在2019年1月由泓順投資的上層泓勝投資指派，擔任泓順投資的法人董事。

邱顯智指出，2022年6月，甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇買下亞洲衛星電視公司85%的股權，包含寰宇新聞在內，旗下共有10個頻道，隨後亞洲衛星電視送出董監事變更申請，預計擔任亞衛董事長的人，就是范瑞穎。

邱顯智表示，對於亞洲衛星電視的董監事變更案，NCC非常謹慎，從去年底審查到現在，還沒有核准亞衛董事變更，其中的理由除了NCC表面上所說的大股東是建商，恐怕還有張高祥是否在背後的考量。

邱顯智指出，張高祥除了擁有東森電視，如果再加上市場盛傳，在背後出資的鏡電視、亞洲衛星電視等，那就已經擁有6張新聞台執照，如果范瑞穎擔任中嘉上層董事，是出自於張高祥與中嘉操盤者郭冠群的合謀，那就是在三立入股中嘉外，又一個新聞頻道染指系統業者的醜聞。

邱顯智表示，中嘉相關爭議連環爆出，從三立、萬海入股中嘉，再到宏泰公益信託不履行捐款承諾，現在又加上東森電視范瑞穎的人事案，NCC作為監理機關的職能，已經完全失能，完全失去作用。

邱顯智說，NCC聲譽掃地，社會大眾不信任，作為獨立機關的超然地位，如果面對中嘉案還是調查緩慢，輕輕放下，NCC主委陳耀祥是否還有存在的必要，新聞自由是民主社會重要的基石，系統商和頻道商結合如果沒有有效遏止，將會對台灣民主造成很大的傷害。

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