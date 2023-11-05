賴清德：希望新北市對礦區通案處理 給居民一個機會

民進黨總統參選人賴清德的萬里老家最近被攻擊是違建，賴清德接受名嘴黃暐瀚訪問時指出，希望新北市政府也能夠就新北市範圍的礦區通案處理，給居民一個機會，主管機關要怎麼認定，他都配合。

賴清德表示，不論是他家，還是他伯父家，都是以前礦工的工寮，他在這個房子出生長大，這個房子存在已經近70年了，也不是只有這幾間房子，外面其他的區分還有，大家都面臨一個問題，就是年久失修，漏水不堪居住，所以有修建的需求。「這個房子因為漏水不能住了，所以一定要修建，這個房子跟民眾黨主席柯文哲家情況不一樣。」

黃暐瀚問，現在並沒有人長住在裡面就對了？賴清德說，沒有長住，因為大哥、二姐會回來，大哥回來維護一下環境，也許晚上會住在這裡，但沒有長住。

黃暐瀚也問，大家在說沒有繳稅，可是新北市府也沒給稅單？賴清德說，一開始網路攻擊的不是他家的房子，是他伯父這間，說有擋光罩，確實搞錯棟了，現在的屋主名字的確是他兒子沒有錯，但兒子戶籍也不在那裡。

賴清德說，關於土地稅的問題，「因為這土地一開始不是我們家的，是礦主的，所以土地稅當然就是礦主去負責。這個房屋稅只要政府有開單，我媽都有繳，所以今天這個房子，到底新北市政府或相關的這個主管機關要怎麼認定，都配合。現在說這個房子又跟這個新北市廖先翔議員的房子相提並論，這個都不對。房屋稅只要有寄來通知都有去繳，未來就尊重新北市政府的決定。」

賴清德說，他家跟新北市議員廖先翔家違建不能相提並論，廖家侵占國有地，媒體的報導有800坪，電視上看起來是個豪宅，比較像是國民黨立委參選人顏寬恒家，占有國有地蓋豪宅。他希望社會大眾能夠看清楚，他家這邊的居民多數都不了解要怎麼做，這個礦坑民國70幾年就廢止了，已經經過2、30年了。

賴清德表示，希望新北市政府也能夠就新北市範圍，也不要說是萬里六坑這一個礦區而已，而是就新北市包括瑞芳等很多地方，能通案處理，協助住在礦區的這些居民，「給他們一個機會」。「我們這邊的人都不知道，不是只有我們這兩間，還有很多間。」

黃暐瀚說，反正新北市政府就清楚明白的講該怎麼處理，就配合就對了。賴清德說，對啊。「我們家也沒有庭院，我們是把周邊這個土地給它綠美化，任何人都可以進來。」

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