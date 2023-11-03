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趙少康力挺揭發疑點 馬文君自嘲潛艦讓她聲名大噪

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中廣董事長趙少康力挺馬文君對潛艦國造案揭露疑點，為國防和國人血汗錢把關。圖／立委馬文君提供
中廣董事長趙少康力挺馬文君對潛艦國造案揭露疑點，為國防和國人血汗錢把關。圖／立委馬文君提供

國民黨立委馬文君因為潛艦國造案，遭民進黨府院黨批評。馬文君表示，4日晚間7時在埔里鎮恆吉宮舉辦第二場廟口開講，中廣董事長趙少康等人到場力挺揭開疑點，馬文君自嘲，潛艦國造引發民進黨全黨打她一人，讓她聲名大噪。

馬文君廟口開講，邀請趙少康、南投縣長許淑華、立委鄭麗文謝龍介、李勝峰等人助講。馬文君說，趙少康看到民進黨鋪天蓋地針對她一系列抹黑中傷，相當憤慨，戰鬥藍成員將力挺加油打氣。

趙少康指出，民進黨為了遮掩弊端，用其他方式掩蓋，企圖干擾視聽，相信最終一定會水落石出，時間會給出一切答案，還給馬文君公理與正義，希望在南投鄉親面前，聲援支持馬文君，要讓南投鄉親聽到真實的聲音，不能讓默默為國家、替南投做事情的馬文君受委屈。

馬文君說，「德不孤，必有鄰」，感謝趙少康力挺。明天晚間，她也將會針對潛艦國造疑點，包括潛艦國造可能的弊端，會不會成慶富案翻版？8年軍購特別預算花兆元，卻都沒到貨的悲哀？民進黨全黨打一人，圍魏救趙想掩蓋的真相？民進黨中央大小眼，打壓南投建設，向南投鄉親和國人說清楚、講明白。

馬文君 民進黨 趙少康 潛艦 許淑華 鄭麗文 謝龍介

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