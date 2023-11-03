影／邱顯智批NCC放任綠色媒體巨獸壟斷 要求嚴格處置
三立電視持有國內第2大有線電視集團中嘉股權達27%，違反當初核准交易案的承諾，NCC主委陳耀祥回應將要求三立「限期改正」。對此，時代力量立委邱顯智上午在立法院舉行「NCC碰到千億財團就轉彎？三立、宏泰裝沒事笑呵呵」記者會，指出NCC放任綠色媒體巨獸壟斷，要求NCC嚴格處置，並追討宏泰公益信託所欠下的款項。
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