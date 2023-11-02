李登輝被歸類中國歷史人物 李安妮：父親是台灣人

日本集英社出版「亞洲人物史」，將前總統李登輝歸類在中國的歷史人物。李登輝基金會董事長李安妮發表示深表遺憾，並說，因為不論是從出生當下或二戰結束迄今，李登輝皆不宜歸在「中國」項下，何況今日世界所認知的「中國」是「中華人民共和國」，而李登輝則是「台灣人」。

李安妮指出，集英社有著求知慾旺盛且學習力強的青少年讀者，這些孩子未來都會是日本社會的中流砥柱，所以更應該提供給他們正確的歷史知識。父親生前除了致力台灣的民主化之外，心中念茲在茲的就是台日兩國之間的關係，並且對日本有諸多深切的寄語，期待日本再次拾起領導亞洲的自信。

李安妮說，誠心祈願台日友好長長久久，共同攜手迎接前面的挑戰。相信父親就如同他最愛的「千風之歌」所描繪的那般，不僅在天上守護著大家，也持續為兩國的未來祈禱。

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