陳椒華指「環保署之狼」離職逃脫 嗆聲政委張子敬主動請辭

時代力量立委陳椒華今天說，前環保署督察總隊總隊長李健育、環保署技監李健育為了規避性騷案的行政調查，已經在今年10月離職逃脫，而且李健育還有涉及強制猥褻的犯行，早就應該移送法辦，行政院應該懲處前環保署長、現任政務委員張子敬。

陳椒華上午在立法院舉行記者會表示，她在今年7月揭露環保署之狼的案件，李健育已經在7月26日遭調離主管職，當時的環保署聲稱有啟動調查，然而迄今已經超過3個月，仍然尚未收到環境部的行政調查進度，而李健育早在10月底就從環境部離職，規避性騷案行政調查。

陳椒華指出，李健育還有更嚴重的犯行，涉及刑責的性侵強暴，環境部似乎還在包庇，沒有依法處理，而根據公務員服務法第25條規定，「公務員有違反本法之行為，該管長官知情而不依法處置者，應受懲戒或懲處。」

陳椒華指控，張子敬跟環境部的高階長官都知情，但是他們知情不報，而且屢次包庇，應該依法接受懲戒及懲處，請行政院說明如何處置，同時對環境部層知情者開鍘處理，務必做到殺雞儆猴，不能讓權勢性騷者在公務體制內，繼續加害更多無辜的受害者。

陳椒華說，李健育權勢性騷多名女性，張子敬絕對是幫兇，如果當時有及早處理，怎麼會有更多人受害，現在怎麼好意思繼續擔任政務委員，張子敬應該主動請辭，不要變成行政院之恥，行政院長陳建仁應該表態處理。

陳椒華表示，李健育目前僅是離職，未來只要有機關願意任用，仍然可以回歸公務體系，呼籲環境部及相關部門對性騷加害人進行明確的懲戒處分，撤職及剝奪其退休金，使之失去公務員資格，不能讓「全民用納稅錢幫性騷犯養老」這種荒謬的事再度發生。

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