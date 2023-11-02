國會擴建進度再往前 立院11月9日舉行公聽會

立法院長游錫堃上任後力推國會遷建，立法院秘書長林志嘉今天說，立法院預計在11月9日邀集學者專家舉行公聽會，然後再開特種委員會討論，接續再送朝野協商，希望這一任（屆）立委任期結束前能確定擴建地點。

立法院司法及法制委員會今天審查「113年度中央政府總預算案」關於立法院主管收支部分等案，邀請林志嘉等人列席備詢。民進黨立委林淑芬質詢時詢問，國會擴建規劃暨監督委員會9月底開會時，原訂規劃10月12日舉行公聽會，為何後來沒有舉行。

林志嘉說明，立法院希望各黨團能推派專家學者出席，但是後來各黨團未推派人選，因此現在改由立法院邀請專家學者，預計在11月9日舉辦公聽會，會後再舉行一次特種委員會，接著就會送朝野黨團協商，「希望這一任結束前，能夠對地點有所確定」。

立法院曾經邀請專家成立諮詢委員會，歷經多次會議，評選出6處優先考慮的擴建基地，分別是中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、宜蘭中興文化創意產業園區。

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