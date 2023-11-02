被上司威脅考績打乙！立法院員工遭霸凌突下跪陳情 立院明啟動調查
立法院公報處一名職員今天上午在立院司法法制委員會開會時，突然向立院秘書長林志嘉下跪陳情，表示自己遭受職場霸凌，林隨即允諾今天就會親自處理。立法院稍早發聲明表示，林志嘉於預算審查會結束，隨即了解狀況並要求人事處，秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相。
立法院表示，針對本院職員於今日司法法制委員會遞交陳情書，指稱遭主管職場霸凌一案，林志嘉於預算審查會結束，隨即了解狀況並要求人事處秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，並裁示依照「公務人員安全及衛生防護辦法」第4條第1項第6款規定。
立法院指出，明天將由立院副秘書長高明秋主持，啟動申訴處理調查小組會議，後續將依調查結果檢討發生原因、相關人員責任後處置及研提改善作為。
立法院司法及法制委員會今天審查明年度立法院預算時，一名公報處職員到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌。據了解，這位職員自陳，近來國會頻道收視下滑等問題，立法院公報處長在10月31日怒罵承辦職員「Ｘ的」，並且威脅考績打乙等，他受不了壓力，所以今向林志嘉陳情。
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