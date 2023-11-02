快訊

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

立院公報處員工下跪陳情 不滿主管飆髒話威脅考績打乙

被上司威脅考績打乙！立法院員工遭霸凌突下跪陳情 立院明啟動調查

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院公報處一名職員今天上午在立院司法法制委員會開會時，突然向立院秘書長林志嘉下跪陳情。圖／擷取自國會頻道
立法院公報處一名職員今天上午在立院司法法制委員會開會時，突然向立院秘書長林志嘉下跪陳情。圖／擷取自國會頻道

立法院公報處一名職員今天上午在立院司法法制委員會開會時，突然向立院秘書長林志嘉下跪陳情，表示自己遭受職場霸凌，林隨即允諾今天就會親自處理。立法院稍早發聲明表示，林志嘉於預算審查會結束，隨即了解狀況並要求人事處，秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相。

立法院表示，針對本院職員於今日司法法制委員會遞交陳情書，指稱遭主管職場霸凌一案，林志嘉於預算審查會結束，隨即了解狀況並要求人事處秉持毋枉毋縱原則主動調查釐清真相，並裁示依照「公務人員安全及衛生防護辦法」第4條第1項第6款規定。

立法院指出，明天將由立院副秘書長高明秋主持，啟動申訴處理調查小組會議，後續將依調查結果檢討發生原因、相關人員責任後處置及研提改善作為。

立法院司法及法制委員會今天審查明年度立法院預算時，一名公報處職員到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌。據了解，這位職員自陳，近來國會頻道收視下滑等問題，立法院公報處長在10月31日怒罵承辦職員「Ｘ的」，並且威脅考績打乙等，他受不了壓力，所以今向林志嘉陳情。

立法院 林志嘉 司法 霸凌 法制委員會 職場 考績

延伸閱讀

立院公報處員工下跪陳情 不滿主管飆髒話威脅考績打乙

立院公報處員工稱遭職場霸凌 直衝會議室當場下跪陳情

相關新聞

被上司威脅考績打乙！立法院員工遭霸凌突下跪陳情 立院明啟動調查

立法院公報處一名職員今天上午在立院司法法制委員會開會時，突然向立院秘書長林志嘉下跪陳情，表示自己遭受職場霸凌，林隨即允諾...

龍科之怒／承受酸民謾罵護家園 台積電都不來了政府還不放手

「小時候看過去都是山，很少工廠。」仍是社會新鮮人的張晏綾在桃園龍潭家鄉活了一輩子，等於與龍潭科學園區第一期、第二期計畫一起長大，「原本（工廠）還很遠，後來愈來愈近、愈來愈近。」張晏綾現在走出家門，映入眼簾的就是台積電的廠房，一家人過去還拿香拜台積電。「拜神明不是要先祭天嗎？我們以前很笨，就是對著台積電（方向）拜，沒想到會拜到我們家門口！」

性騷嫌疑人疑辭職躲調查 環境部：依法僅能同意辭職

時代力量立委陳椒華舉發，環境部有性騷案嫌疑人辭職規避行政調查，她呼籲慎防此舉成為性騷案調查處理的漏洞。環境部人事處副處長...

詐騙案逐年攀升 林右昌：已遏止台灣詐騙惡化

立法院內政委員會今天上午審查警政署、移民署、消防署等單位預算，不論黨派立委，都對詐騙案件攀升表達關心與憂慮，內政部長林右...

立院公報處員工下跪陳情 不滿主管飆髒話威脅考績打乙

立法院司法及法制委員會今天審查立法院預算，有一名自稱公報處的員工到場下跪陳情，聲稱自己在職場遭受言語霸凌。陳情書內容指出...

吳釗燮：台灣擬與國際組織合作 人道援助巴勒斯坦

以巴戰爭升高，外交部長吳釗燮今天表示，目前台灣在加薩（Gaza）地區已無僑民，繼日前安排專機撤僑後，近期有另一批以色列台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。