被上司威脅考績打乙！立法院員工遭霸凌突下跪陳情 立院明啟動調查

「小時候看過去都是山，很少工廠。」仍是社會新鮮人的張晏綾在桃園龍潭家鄉活了一輩子，等於與龍潭科學園區第一期、第二期計畫一起長大，「原本（工廠）還很遠，後來愈來愈近、愈來愈近。」張晏綾現在走出家門，映入眼簾的就是台積電的廠房，一家人過去還拿香拜台積電。「拜神明不是要先祭天嗎？我們以前很笨，就是對著台積電（方向）拜，沒想到會拜到我們家門口！」

2023-11-02 15:12