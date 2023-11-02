外交部批學者「可笑」 吳釗燮：因為對方膝蓋反應

我太平洋友邦諾魯共和國近日選出新任總統，有媒體訪問學者，認為外交部疑情報失靈，被外交部用新聞稿反擊，稱該名學者「殊為可笑」、「枉具學者身分」。國民黨立委陳以信今批評外交部不該以政府立場做人身攻擊；國民黨立委江啟臣也認為，這是外交部的高度問題。

我國太平洋邦交國諾魯共和國國會於25日通過對時任總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）的不信任案，並於30日選出新任總統亞定（David Adeang）。由於昆洛斯日前才來台參加國慶酒會，有媒體對外交部情報掌握提出質疑，並訪問淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正，黃介正則說，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況。

對此，外交部日前發出新聞稿反駁，稱黃介正「在未經查證且毫無事實根據下，基於自身政治立場所做出的不實臆測與政治語言，殊為可笑，連最起碼的考證也不做，真枉具學者身分。」

立法院外交國防委員會今審查「113年度中央政府總預算案關於外交部主管收支機密及公開部分」，並由外交部長吳釗燮接受立委詢答。陳以信批評外交部這樣的說法是人身攻擊，質疑為什麼這樣的字眼會出現在正式新聞稿上。

吳釗燮回答說，因為學者的說法是一個膝蓋反應，沒有事實根據，並反問說，「你覺得枉具學者身分是一個攻擊嗎？殊為可笑是一個人身攻擊嗎？」

陳以信說，外交部代表國家，不應該用這樣子的字眼，認為學者也是公公正正的在評論外交事務的方向，提醒外交部只要把事實講清楚就好。

江啟臣也說，外交部應該要拿出高度，哪怕只是一名老百姓也可以評論外交部的政策，外交部沒有必要用那樣的字眼，強調這是高度問題。

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