接見歐洲議會訪團 蔡總統：打造更有韌性的民主供應鏈

歐洲議會友台小組第一副主席柯契夫（Andrey Kovatchev）率團訪問台灣，蔡英文總統今天在總統府接見。蔡總統表示，此次是歐洲議會連續三年籌組官方代表團訪問，展現出對台灣強而有力的支持。另外，「歐洲晶片法」在今年9月已經生效，歐盟將強化半導體技術的研發，以及維持供應鏈安全。她相信，台灣具備堅實的晶片製造能力和專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴，也期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。

訪團成員還包括歐洲議會議員施依凡（Ivan Štefanec）及羅培斯（Leopoldo López Gil），皆為歐洲議會友台小組的核心成員。

蔡總統致詞表示，很高興再次見到柯契夫，感謝訪團貴賓長期透過連署和投書等行動，關注台海區域的和平穩定，並且支持台灣的國際參與。她要感謝歐洲議會這幾年來，通過多項友台決議案，深化台歐盟之間的夥伴關係。訪團這次來訪，是歐洲議會連續三年籌組官方代表團訪問，展現出對台灣強而有力的支持。

蔡總統指出，台灣和歐盟共享民主自由價值。這幾年來，面對威權主義擴張以及全球經濟局勢變化，台灣和歐盟在經貿、科技以及區域安全等領域，持續分享經驗、深化交流。

蔡總統提到，「歐洲晶片法」在今年9月已經生效，歐盟將強化半導體技術的研發，以及維持供應鏈安全。她相信，台灣具備堅實的晶片製造能力和專業知識，將是歐盟可信賴的夥伴，也期待雙方加強合作，共同打造更有韌性的民主供應鏈。也希望訪團貴賓繼續支持深化台歐盟關係，除了協助台灣和歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA），也持續關注台海區域的和平及穩定，共創區域的繁榮發展。

蔡總統表示，透過訪賓來訪，台灣和歐盟將增進雙邊的互動了解，共同尋求更多合作的機會，她要再次表達誠摯的歡迎和感謝，也祝福大家有豐富的收穫。

柯契夫致詞時表示，幾個月後台灣即將舉行總統大選，非常高興能夠在此關鍵時刻來訪。訪團成員都是台灣的堅實友人，他身為代表團團長，要藉此機會與大家分享台歐盟關係中最重要的幾個面向。首先，台灣是歐盟關鍵夥伴，擁有健全的民主制度與先進科技的經濟。在珍視民主價值與原則的世界，台灣是閃亮的例子，且對民主治理、法治和人權的承諾，與歐盟所擁護的價值一致。

柯契夫表示，他們堅決反對任何改變現狀的企圖，尤其是以使用武力的方式。歐洲對普丁侵略烏克蘭的戰爭以及近期哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊的反應顯示，他們致力於透過和平手段解決衝突和防止侵略。

柯契夫指出，台灣在經濟和科技領域的成就非常亮眼，包括數位科技、再生能源和研發等方面。與台灣在這些領域更緊密的合作，不僅對雙方有利，也有助於全球發展與創新。歐盟執委會應繼續加強與台灣的經貿投資連結，如與台灣簽署雙邊投資協定，相信能強化貿易、促進投資，並在各領域加強合作，不僅可以展現對台灣的支持，也肯定台灣對全球經濟的實質貢獻。

柯契夫表示，強烈呼籲讓台灣參與包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）以及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。台灣在這些領域的專業知識十分珍貴，且有助於增進全球繁榮。將台灣排除在這些組織之外，違反國際社會主張的包容與合作原則。

柯契夫強調，加強與民主夥伴台灣的政治、經濟和民間關係，符合歐盟最佳利益。堅決反對任何武力威脅，並支持台灣參與國際組織。

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