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柯文哲嗆應釐清疑與女子開房照 鄭文燦辦公室：已經提告
民眾黨擬提名陸配徐春鶯列不分區立委，徐春鶯被質疑曾是中共國家幹部，引起國安會秘書長顧立雄的批評。民眾黨主席柯文哲對此反嗆，顧立雄應該要說清楚行政院副院長鄭文燦曝光的照片在澳門或台灣要調查清楚。行政院副院長鄭文燦辦公室則表示，鄭文燦已聲明影像中的人不是他，並已提告，希望檢調能釐清真相，還原事實。
對於民眾黨擬提名曾有中共國家幹部背景的陸配徐春鶯列不分區立委，顧立雄表示，政黨有義務與責任查證並揭露此人跟中國的關係，但柯文哲則回擊，認為應該先清查民進黨親中舔共的委員，以及要說明清楚鄭文燦日前曝光疑似與女子私會的照片是在澳門，還是台灣，批評顧立雄已知現行犯不處理，老是想可能的未來犯，是他身為國安會秘書長的失職。不過，鄭文燦辦公室則強調，已經針對相關影像提告，盼能還原真相。
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