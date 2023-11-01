APEC將登場 顧立雄：拜登跟張忠謀會談是努力方向

世新大學中文系規畫停招，又開始引發「文科無用論」的相關討論，凸顯台灣對於大學科系充滿錯誤的功利思維。事實上，人文學科的危機，已是全球性共識，而造成此危機關鍵的原因之一，是量化績效掛帥的大學治理。大學以招生、報到率衡量一個系所的價值，甚或決定挹注多少經費，對人文領域本就相當不利...

2023-11-01 12:31