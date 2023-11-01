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國慶翻Taiwan National Day 林佳龍：見台灣就緊張？
立法院司法及法制委員會今天審查總統府及國安會相關預算，國民黨立委吳怡玎詢問總統府秘書長林佳龍，為什麼國慶日會翻譯成「Taiwan National Day（台灣國慶日）」。林佳龍說，不需要帶有色眼光去看台灣。
林佳龍說，「當你帶一個有色眼光去看，就是有色的嘛，台灣這個名稱讓大家喜愛，為什麼看到台灣就要很緊張？中華民國台灣都是我們日常再用的名字啊，不要限縮在對岸的解釋裡。」
吳怡玎說，「為什麼你一直把有顏色的東西扣在我頭上呢？」林佳龍說，不要那麼敏感啦。吳怡玎又回，「是你對中華民國敏感，不是我對台灣敏感，中華民國為什麼翻譯可以翻譯成台灣？」
林佳龍說，台灣就是個中性、指涉很清楚的名詞。吳怡玎說，「中華民國可以翻譯成台灣，我覺得非常不可思議，可能要加強你的英文。」
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