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國慶翻Taiwan National Day 林佳龍：見台灣就緊張？

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
立法院司法及法制委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分等案，總統府秘書長林佳龍到場報告並備詢。記者曾吉松／攝影
立法院司法及法制委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於總統府主管收支部分等案，總統府秘書長林佳龍到場報告並備詢。記者曾吉松／攝影

立法院司法及法制委員會今天審查總統府及國安會相關預算，國民黨立委吳怡玎詢問總統府秘書長林佳龍，為什麼國慶日會翻譯成「Taiwan National Day（台灣國慶日）」。林佳龍說，不需要帶有色眼光去看台灣。

林佳龍說，「當你帶一個有色眼光去看，就是有色的嘛，台灣這個名稱讓大家喜愛，為什麼看到台灣就要很緊張？中華民國台灣都是我們日常再用的名字啊，不要限縮在對岸的解釋裡。」

吳怡玎說，「為什麼你一直把有顏色的東西扣在我頭上呢？」林佳龍說，不要那麼敏感啦。吳怡玎又回，「是你對中華民國敏感，不是我對台灣敏感，中華民國為什麼翻譯可以翻譯成台灣？」

林佳龍說，台灣就是個中性、指涉很清楚的名詞。吳怡玎說，「中華民國可以翻譯成台灣，我覺得非常不可思議，可能要加強你的英文。」

林佳龍 中華民國台灣 吳怡玎

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