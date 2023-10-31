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錢復看蔣公日記：蔣因228 對陳儀深感不滿

聯合報／ 記者程嘉文
國史館舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）、中正文教基金會董事長蔣方智怡、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、民國歷史文化學社社長呂芳上合影。記者林澔一／攝影
國史館舉行「蔣中正日記（1948-1954）」新書發表會，國史館長陳儀深（右起）、中正文教基金會董事長蔣方智怡、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、民國歷史文化學社社長呂芳上合影。記者林澔一／攝影

國史館今天舉行「蔣中正日記」新書發表會，應邀出席的前監察院長錢復，曾擔任蔣中正與蔣經國的翻譯、秘書，與兩位蔣總統都關係密切。錢復說，2009年他首度到史丹福大學閱覽1947年二二八事件前後的蔣公日記，發現蔣對行政長官陳儀的表現非常生氣，認為陳官逼民反；蔣也召見奉命來台平亂的師長，指示任務要恢復秩序，對老百姓必須要愛護。

錢復說，很榮幸能夠追隨蔣公十年，如今日記能夠出版，對自己有特殊意義。他表示，蔣公真的非常勤於寫日記，也鼓勵部屬去寫日記；自己民國54年（1965年）到他身邊工作，第二年就獲贈一本日記，款式與總統所用的相同；此後每年都發一本，直到民國67年。

錢復表示，2006年史丹福大學胡佛圖書館開始展出蔣公日記供學者查閱，館長馬若孟是舊識，當即邀自己前往。他直到2009年赴美參加論壇之便，終於得以造訪。事先他聯絡馬若孟安排閱覽，對方問想看哪一個時段？他回答，想看1947年2、3月，以及1948年12月。

錢復說，從日記可以看出，1947年3月的蔣公忙得很，但台灣發生二二八事件，還是令他煩惱。就在1946年10月，蔣與夫人首度到台灣，當時走訪很多地方、見了很多人，印象很深刻，還主持了第一屆台灣光復節大會。四個多月後就發生民變，「我想他感受很深」。

錢復說，從日記裡可看到，蔣公對陳儀的批評非常嚴酷，覺得自己用錯了人。蔣公當時想法是，台灣被殖民五十年，民眾被迫學日文不能學漢文，因此特別挑選留學日本、娶了日本太太，還在福建擔任省主席多年的陳儀負責接收。沒想到陳儀來台之後所用非人，貪汙舞弊嚴重，民不聊生。他四個月前來台時，就已看到一些現象；當時地方人士也要求，台灣不該是特別行政區，而該比照一般的省，派任省主席。

錢復說，蔣公對陳儀嚴厲批判，認為陳處理不當，官逼民反。對於陳儀電請派兵鎮壓，他想或許要有必要，但要派一支較好部隊。他特別接見師長說，此去台灣的任務是恢復秩序，對老百姓要愛護，「可惜沒有很遵守」。兩個月之後，陳儀被換掉，改派魏道明，成為第一任省主席。

錢復 蔣中正 國史館

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