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影／批柯文哲「不斷找宿主」民進黨狠酸：祝國民黨好運

聯合報／ 記者 陳聖文龔盈全毛昱棋周淨惠／台北即時報導
民進黨團批柯文哲的從政歷史就是「不斷找宿主」。記者陳聖文／攝影
民進黨團批柯文哲的從政歷史就是「不斷找宿主」。記者陳聖文／攝影

對於「藍白合」議題，立法院民進黨團指出，攤開柯的從政歷史，他就是不斷在找宿主，接著就會把宿主一腳踢開，去找下一階段的利益。至於柯文哲國民黨是好是壞，民進黨不會多做評論，只能說「祝國民黨好運。」

國民黨 民進黨 藍白合 柯文哲

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