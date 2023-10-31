影／批柯文哲「不斷找宿主」民進黨狠酸：祝國民黨好運

九大工商團體11月將與3+1組總統候選人碰面，反映企業界關切的議題，除了不見緩和的兩岸關係，另一必考題即能源議題。 先前民進黨政府的目標是2025年綠電占比須達20%，不過，直到2022年僅8.3%，幾可確定跳票，現在官方宣稱，2026年10月可達標。這張支票是否能兌現，又是以什麼代價實現？不僅攸關企業生存，連帶牽動台灣整體經濟…

2023-10-31 14:10