快訊

日本埼玉縣醫院驚傳槍響 據悉2人受傷、槍手逃逸

泰國政府官員：台灣旅客入境可「免簽停留30天」 時間曝光！

誰是「背後補刀」小人星座？摩羯除掉成功障礙、天蠍復仇心重、第一名帶著微笑搞霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德老家有繳稅？新北市府：沒有任何稅籍資料

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德競選辦公室表示賴清德萬里老家有繳交房屋稅，不過，新北市政府說沒有申報資料。本報系資料照
賴清德競選辦公室表示賴清德萬里老家有繳交房屋稅，不過，新北市政府說沒有申報資料。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家被爆是違建，賴清德辦公室雖回應有繳稅，但新北市議員葉元之今天總質詢，詢問財政局相關繳稅情形，財政局長陳榮貴表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內要主動向主管機關申報，但目前這個案子稅捐處還查不到房屋所有人有相關申報資料。

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員葉元之關心賴清德違建問題指出，該房是市府認定的既成違建，他詢問2003年增建到底有沒有申請建照，且為何不拆；工務局長祝惠美回應「沒有申請建照」，不是不拆，而是緩拆。

對於有沒有違反使用分區，地政局長汪禮國指出，要看現在是否作為礦工宿舍或倉庫，如果該地現在沒有採礦事實，通常就不會認定是礦業用地，地政局也有函文礦務局兩次，但目前回覆都沒有清楚回答，目前內政部國土署也有替新北發文給經濟部管理礦務局，相信很快有答案。

葉元之質疑，事件已經爆發3個多月，如果不是副總統老家，早就清楚回覆，怎麼還會要地方一直發文詢問，他認為市府應該拿出道德勇氣，不要因為是權貴的房子，就懈怠。

葉元之也說，照賴清德說法房子叫「工寮」，但他去查國語辭典，工寮是指臨時性建築，完成工作就會拆掉，為何還會長大又長寬，這塊土地所有權人到底是誰，汪禮國回應，是在2004年由賴家取得，葉元之質疑賴家2004年才取得，這跟賴清德的工寮說法完全不同，這不擺明說謊？

賴清德辦公室強調有繳稅，葉元之也問財政局是否有相關紀錄？財政局長陳榮貴指出，目前這案稅捐處查不到房屋所有人有申報資料，他們發言人說有納稅，應該會有納稅證明，依照財政部入口網站說明，義務人故意還是無意，只要有違反稅法規定以致未繳、少繳，就是逃稅行為。

葉元之強調，他不是要找人家違建麻煩，但就是因為受不了民進黨雙標，其他人的違建，像是韓國瑜、柯文哲媽媽的房子，馬上就要拆，自己人就主張有門牌就不是違建。

代理市長劉和然表示，違建部分是既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才會沒有拆，不會因為他是副總統，至於稅稽資料也怕有疏漏，既然副總統說有納稅，可以提出相關資料消除大家疑慮；陳榮貴也說，最近請同仁有過去看外觀，但因為無法進去裡面看結構，會有稅基稅額不一樣問題。

汪禮國表示，目前所有權人是賴清德的兒子，有要求說明清楚，並請提出繳稅證明，但因為賴兒在國外，目前有委託律師處理。

葉元之要市府不要怕，汪禮國說「一點都不怕」，但真相只有一個，行政處分要嚴謹。

新北市議員葉元之總質詢問副總統賴清德老家是否有繳稅，新北市財政局回應，目前沒有查到任何稅籍資料。記者葉德正／攝影
新北市議員葉元之總質詢問副總統賴清德老家是否有繳稅，新北市財政局回應，目前沒有查到任何稅籍資料。記者葉德正／攝影

違建 葉元之

延伸閱讀

黃捷挨批落跑議員扯國民黨 徐巧芯酸：不能轉戰是賴清德說的

賴清德左右開弓 批柯文哲不熟國政 籲釐清不分區爭議

評藍白協商 賴清德：我只有一句話，就是空

賴清德拋中共欲扶親中政權 賴士葆：無招可使悲哀

相關新聞

賴清德老家有繳稅？新北市府：沒有任何稅籍資料

民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家被爆是違建，賴清德辦公室雖回應有繳稅，但新北市議員葉元之今天總質詢，詢問財政局...

縣市長就任周年 北台灣謝國樑好感度居冠 高虹安最後

新科縣市長上任即將滿一年，TPOC台灣議題研究中心針對22縣市首長近一年的整體政策與網路好感度進行大評比，並且分為新科、...

工商界的能源必考題 準總統們怎麼答

九大工商團體11月將與3+1組總統候選人碰面，反映企業界關切的議題，除了不見緩和的兩岸關係，另一必考題即能源議題。 先前民進黨政府的目標是2025年綠電占比須達20%，不過，直到2022年僅8.3%，幾可確定跳票，現在官方宣稱，2026年10月可達標。這張支票是否能兌現，又是以什麼代價實現？不僅攸關企業生存，連帶牽動台灣整體經濟…

解國安危機 立委參選人周宏昌主張產假提高至6個月

台灣出生率不斷創新低，投入台南市立委第一選區的國民黨提名人周宏昌今表示，政府應修法延長產假與陪產假，產假延長至半年，陪產...

成立國家級肺癌辦公室？ 衛福部：不排除但暫無需要

肝癌曾是台灣的「國病」，在行政院長陳建仁主導、設立「國家消除C肝辦公室」，推動抗病毒藥物、C肝篩檢等防治措施後，肝癌發生...

影／藍白拚國會席次最大化 柯文哲妹妹柯美蘭：我會參選到底

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨天首次政黨協商，宣示合作要拚「國會席次極大化」。政壇關注新竹市立委是否藍白合？宣布無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。