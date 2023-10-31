賴清德老家有繳稅？新北市府：沒有任何稅籍資料

民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家被爆是違建，賴清德辦公室雖回應有繳稅，但新北市議員葉元之今天總質詢，詢問財政局相關繳稅情形，財政局長陳榮貴表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內要主動向主管機關申報，但目前這個案子稅捐處還查不到房屋所有人有相關申報資料。

新北市議會今天總質詢，國民黨新北市議員葉元之關心賴清德違建問題指出，該房是市府認定的既成違建，他詢問2003年增建到底有沒有申請建照，且為何不拆；工務局長祝惠美回應「沒有申請建照」，不是不拆，而是緩拆。

對於有沒有違反使用分區，地政局長汪禮國指出，要看現在是否作為礦工宿舍或倉庫，如果該地現在沒有採礦事實，通常就不會認定是礦業用地，地政局也有函文礦務局兩次，但目前回覆都沒有清楚回答，目前內政部國土署也有替新北發文給經濟部管理礦務局，相信很快有答案。

葉元之質疑，事件已經爆發3個多月，如果不是副總統老家，早就清楚回覆，怎麼還會要地方一直發文詢問，他認為市府應該拿出道德勇氣，不要因為是權貴的房子，就懈怠。

葉元之也說，照賴清德說法房子叫「工寮」，但他去查國語辭典，工寮是指臨時性建築，完成工作就會拆掉，為何還會長大又長寬，這塊土地所有權人到底是誰，汪禮國回應，是在2004年由賴家取得，葉元之質疑賴家2004年才取得，這跟賴清德的工寮說法完全不同，這不擺明說謊？

賴清德辦公室強調有繳稅，葉元之也問財政局是否有相關紀錄？財政局長陳榮貴指出，目前這案稅捐處查不到房屋所有人有申報資料，他們發言人說有納稅，應該會有納稅證明，依照財政部入口網站說明，義務人故意還是無意，只要有違反稅法規定以致未繳、少繳，就是逃稅行為。

葉元之強調，他不是要找人家違建麻煩，但就是因為受不了民進黨雙標，其他人的違建，像是韓國瑜、柯文哲媽媽的房子，馬上就要拆，自己人就主張有門牌就不是違建。

代理市長劉和然表示，違建部分是既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才會沒有拆，不會因為他是副總統，至於稅稽資料也怕有疏漏，既然副總統說有納稅，可以提出相關資料消除大家疑慮；陳榮貴也說，最近請同仁有過去看外觀，但因為無法進去裡面看結構，會有稅基稅額不一樣問題。

汪禮國表示，目前所有權人是賴清德的兒子，有要求說明清楚，並請提出繳稅證明，但因為賴兒在國外，目前有委託律師處理。

葉元之要市府不要怕，汪禮國說「一點都不怕」，但真相只有一個，行政處分要嚴謹。 新北市議員葉元之總質詢問副總統賴清德老家是否有繳稅，新北市財政局回應，目前沒有查到任何稅籍資料。記者葉德正／攝影

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