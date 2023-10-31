快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

風城染黑？黑道餐會拜票惹議 綠批潑髒水疑設局 民眾黨：太單純很危險

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「不禮貌鄉民團」臉書粉專昨天貼出一張照片，民進黨總召柯建銘跟著竹市立委參選人林志潔參與三光機構三合會的聯誼餐敘。圖／取自不禮貌鄉民團臉書
「不禮貌鄉民團」臉書粉專昨天貼出一張照片，民進黨總召柯建銘跟著竹市立委參選人林志潔參與三光機構三合會的聯誼餐敘。圖／取自不禮貌鄉民團臉書

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘到某黑道餐敘拜票，遭批評「對黑道零容忍」是笑話一場，林志潔昨晚解釋不認識三光機構，待10分鐘就離開，反批相關指控是遭「潑髒水」，為什麼她不能對八大行業選民介紹自己？民眾黨議員李國璋說，「以林志潔老師相對純潔性格，進入國會後很容易被下圈套。」

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」昨天貼出林志潔與柯建銘參與三光機構三合會的聯誼餐敘的照片，嘲諷「不久前才說對黑道零容忍，轉身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持」，直言「堂堂新竹在地角頭，老柯和林志潔不是第一天出社會吧？」

對此，林志潔說明，前晚是應陽明交大學生家長邀請，出席家族餐會，柯建銘和議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐熱情邀請進去和大家打招呼，現場就是吃飯場合、沒什麼奇特狀況，10分鐘就結束。

「就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？」林志潔說，只要行為合法都是選民，為什麼她不能對八大行業選民介紹自己？強調自己被潑髒水造謠，她教書18年，身為中央部會廉政委員、評議中心董事長，金流與人際往來清楚，絕對禁得起檢驗。

據了解，柯建銘、林志潔與鄭美娟當晚先參與陽明交大家長餐會，接著受到三光機構熱情邀約，柯曾婉拒，但最後還是到餐會簡單露臉。有綠營人士認為，可能是遭設局。

民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋說，林志潔稱不認識三光機構，但不知道場合內容就貿然進去拜票，看來參選人做的功課不夠 ，應該要做好「入世」準備，相對單純卻也很危險。

時代力量立委邱顯智今天表示，政治人物不應與黑幫組織有不當的利益往來，這是很明確、很清楚的事情；至於當天餐會的實際情形如何，還是要請當事人柯建銘與林志潔向大家說明。

新竹市議會國民黨團發言人吳旭豐說，政治人物會受邀參與的活動很多，有時只認識邀請對象，與會人士有誰並不清楚，若想要將此事與黑幫連結指有實質利益輸送，目前看來似是而非，應該要拿出證據出來，不應含沙射影獲得政治利益。

針對上周六萬聖節大遊行出現「臉譜男」抽菸嚼檳榔，讓活動疑似染黑情形。吳旭豐說，檢警要盡速調查「幕後黑手是誰」，不要再讓各陣營有政治提款的機會；李國璋說，相關事件都在在凸顯新竹市民朋友需要健全的政治判斷、法治觀念，才能判斷是非。

林志潔 新竹 柯建銘

延伸閱讀

被柯建銘帶去？遭爆去黑道餐敘拜票 綠營立委參選人：待一下就離開

辦活動臉譜男鬧場遭批無作為 高虹安：警有蒐證

影／萬聖節「提款機」風波 林志潔、綠營開記者會籲警立即偵辦

網傳新竹「提款機事件」是綠營自導自演？林志潔：完全是做賊喊捉賊

相關新聞

傳政府賣台積電股份？王美花：不僅沒拋售還增加持股

網路傳言政府拋售台積電股份，經濟部長王美花今受訪表示，完全是不實訊息，不僅沒拋售，因為配股還增加持股，台積電股份主要是國...

蔣中正日記今發表 被問曾祖父功過？蔣萬安曝先前已看過

兩蔣日記歷經10年跨海爭訟，今年9月運抵回台灣，國史館今天舉辦新書發表會，出版首批「蔣中正日記（1948-1954）」。...

柯文哲指農業保險是大撒幣 民進黨團批看不起農民朋友

民眾黨主席柯文哲前天提到，農民保險政策是大撒幣，只要真的有在從事農業，政府就會給予保證金給農民，民進黨立法院黨團幹事長劉...

影／藍白合大利多？台南前議長李全教：不合藍白都受害

「藍白合」因侯友宜、柯文哲同台又成話題，無黨籍參選立委的台南市前議長李全教今天說，藍白合不僅總統選舉能贏，對參選立委的在...

風城染黑？黑道餐會拜票惹議 綠批潑髒水疑設局 民眾黨：太單純很危險

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘到某黑道餐敘拜票，遭批評「對黑道零容忍」是笑話一場，林志潔昨晚解...

藍白立委選舉互相支援 柯文哲：不可能百分之百沒衝突

國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲昨天進行首次政黨協商，對於立委選舉有談到互相支援，但很多選區都是藍綠白三腳督。柯文哲今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。