風城染黑？黑道餐會拜票惹議 綠批潑髒水疑設局 民眾黨：太單純很危險

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘到某黑道餐敘拜票，遭批評「對黑道零容忍」是笑話一場，林志潔昨晚解釋不認識三光機構，待10分鐘就離開，反批相關指控是遭「潑髒水」，為什麼她不能對八大行業選民介紹自己？民眾黨議員李國璋說，「以林志潔老師相對純潔性格，進入國會後很容易被下圈套。」

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」昨天貼出林志潔與柯建銘參與三光機構三合會的聯誼餐敘的照片，嘲諷「不久前才說對黑道零容忍，轉身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持」，直言「堂堂新竹在地角頭，老柯和林志潔不是第一天出社會吧？」

對此，林志潔說明，前晚是應陽明交大學生家長邀請，出席家族餐會，柯建銘和議員鄭美娟也陪她一起前往，剛好餐會隔壁也有別的聚餐熱情邀請進去和大家打招呼，現場就是吃飯場合、沒什麼奇特狀況，10分鐘就結束。

「就算在座有八大行業的業者又有什麼問題？」林志潔說，只要行為合法都是選民，為什麼她不能對八大行業選民介紹自己？強調自己被潑髒水造謠，她教書18年，身為中央部會廉政委員、評議中心董事長，金流與人際往來清楚，絕對禁得起檢驗。

據了解，柯建銘、林志潔與鄭美娟當晚先參與陽明交大家長餐會，接著受到三光機構熱情邀約，柯曾婉拒，但最後還是到餐會簡單露臉。有綠營人士認為，可能是遭設局。

民眾黨新竹市黨部代理主委李國璋說，林志潔稱不認識三光機構，但不知道場合內容就貿然進去拜票，看來參選人做的功課不夠 ，應該要做好「入世」準備，相對單純卻也很危險。

時代力量立委邱顯智今天表示，政治人物不應與黑幫組織有不當的利益往來，這是很明確、很清楚的事情；至於當天餐會的實際情形如何，還是要請當事人柯建銘與林志潔向大家說明。

新竹市議會國民黨團發言人吳旭豐說，政治人物會受邀參與的活動很多，有時只認識邀請對象，與會人士有誰並不清楚，若想要將此事與黑幫連結指有實質利益輸送，目前看來似是而非，應該要拿出證據出來，不應含沙射影獲得政治利益。

針對上周六萬聖節大遊行出現「臉譜男」抽菸嚼檳榔，讓活動疑似染黑情形。吳旭豐說，檢警要盡速調查「幕後黑手是誰」，不要再讓各陣營有政治提款的機會；李國璋說，相關事件都在在凸顯新竹市民朋友需要健全的政治判斷、法治觀念，才能判斷是非。

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