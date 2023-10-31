民團拜會柯文哲競辦提司改政策 黃珊珊認同設立司改委員會

民間司改會、全國律師聯合會、台北律師公會、關注性別、勞權、原住民、障礙者權利及環境等18個民間團體代表，繼上周拜會侯友宜及賴清德後，今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室，柯文哲競辦總幹事黃珊珊表示，若柯文哲當選總統，將設置常設性的司法改革委員會。

民間團體提出兩項訴求，總統參選人當選後應廣納民眾聲音，建立公開對話機制，凝聚司法改革及人權保障的社會共識；同時，應設置常設性、納入民間參與的司法改革委員會，建立穩定、有效的檢討及監督措施，落實改革措施。

黃珊珊表示，柯文哲若當選總統，一定能實現2點共同訴求：在總統府下設立司法改革委員會，推動司法改革及人權保障。

黃珊珊表示，持續落實改革至關重要，對於障礙者在法院的各種不便、刑法「兩小無猜條款」的實務困境、警察勤務的負荷過重等上述問題，如果是立法院黨團可以提出、處理的問題，民眾黨現在就願意支持並採取行動，柯文哲若當選總統也會重視檢討。

此外，各民團代表也分別提出「營造性別友善司法，並增補『家事法庭』的法官人力」、「律師辦理國民法官案件的意願低落」、「強化法官判決遵循國際人權公約的專業意識」、「刑事特別冤案救濟機制（CRCC）的推動及冤案成因的檢討」、「近用司法的無障礙環境及措施」、「成立『警察績效制度管理及教育訓練委員會』，並檢討警消勤務負擔與安全」等司法制度仍亟待改革的問題。

民團指出，國民黨、民進黨及民眾黨的總統參選人，均正面回應民團所提的訴求，是很好的開始與共識。民團呼籲，各黨總統參選人應該在競選過程中，說明對於司法正義及人權的理念，進一步提出改革的新願景與新方向。 18個民間團體代表今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室。圖／財團法人民間司法改革基金會提供

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