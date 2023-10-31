快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民團拜會柯文哲競辦提司改政策 黃珊珊認同設立司改委員會

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
18個民間團體代表今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室。記者房荷庭／攝影
18個民間團體代表今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室。記者房荷庭／攝影

民間司改會、全國律師聯合會、台北律師公會、關注性別、勞權、原住民、障礙者權利及環境等18個民間團體代表，繼上周拜會侯友宜及賴清德後，今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室，柯文哲競辦總幹事黃珊珊表示，若柯文哲當選總統，將設置常設性的司法改革委員會。

民間團體提出兩項訴求，總統參選人當選後應廣納民眾聲音，建立公開對話機制，凝聚司法改革及人權保障的社會共識；同時，應設置常設性、納入民間參與的司法改革委員會，建立穩定、有效的檢討及監督措施，落實改革措施。

黃珊珊表示，柯文哲若當選總統，一定能實現2點共同訴求：在總統府下設立司法改革委員會，推動司法改革及人權保障。

黃珊珊表示，持續落實改革至關重要，對於障礙者在法院的各種不便、刑法「兩小無猜條款」的實務困境、警察勤務的負荷過重等上述問題，如果是立法院黨團可以提出、處理的問題，民眾黨現在就願意支持並採取行動，柯文哲若當選總統也會重視檢討。

此外，各民團代表也分別提出「營造性別友善司法，並增補『家事法庭』的法官人力」、「律師辦理國民法官案件的意願低落」、「強化法官判決遵循國際人權公約的專業意識」、「刑事特別冤案救濟機制（CRCC）的推動及冤案成因的檢討」、「近用司法的無障礙環境及措施」、「成立『警察績效制度管理及教育訓練委員會』，並檢討警消勤務負擔與安全」等司法制度仍亟待改革的問題。

民團指出，國民黨、民進黨及民眾黨的總統參選人，均正面回應民團所提的訴求，是很好的開始與共識。民團呼籲，各黨總統參選人應該在競選過程中，說明對於司法正義及人權的理念，進一步提出改革的新願景與新方向。

18個民間團體代表今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室。圖／財團法人民間司法改革基金會提供
18個民間團體代表今天拜會民眾黨總統參選人柯文哲辦公室。圖／財團法人民間司法改革基金會提供

司法改革 柯文哲 人權 黃珊珊

延伸閱讀

2024最新總統民調 侯、柯緊咬差距1%

賴清德左右開弓 批柯文哲不熟國政 籲釐清不分區爭議

影／徵1.7萬監票部隊！柯文哲：確保民主被守護

台大婦產科主任曝 柯文哲曾這樣分析自己選票光譜

相關新聞

傳政府賣台積電股份？王美花：不僅沒拋售還增加持股

網路傳言政府拋售台積電股份，經濟部長王美花今受訪表示，完全是不實訊息，不僅沒拋售，因為配股還增加持股，台積電股份主要是國...

蔣中正日記今發表 被問曾祖父功過？蔣萬安曝先前已看過

兩蔣日記歷經10年跨海爭訟，今年9月運抵回台灣，國史館今天舉辦新書發表會，出版首批「蔣中正日記（1948-1954）」。...

陳建仁：核能發展如進入核融合 可能會很快採用

行政院長陳建仁今天赴立法院備詢，國民黨立委羅明才針對核電是否為綠電提出質詢。陳建仁回應，「未來如果核能發展如果有進入到核...

藍委稱AI繪圖搜中華民國現五星旗 陳建仁：與中共相似

行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆提到他以AI繪圖生成引擎，搜尋小朋友拿著中華民國國旗揮舞，竟出現中共五星旗...

賴清德老家有繳稅？新北市府：沒有任何稅籍資料

民進黨總統參選人賴清德位於新北市萬里區老家被爆是違建，賴清德辦公室雖回應有繳稅，但新北市議員葉元之今天總質詢，詢問財政局...

柯文哲指農業保險是大撒幣 民進黨團批看不起農民朋友

民眾黨主席柯文哲前天提到，農民保險政策是大撒幣，只要真的有在從事農業，政府就會給予保證金給農民，民進黨立法院黨團幹事長劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。