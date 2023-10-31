王金平：民主、清廉、新聞自由全沒 蔡總統未完的答卷

蔡政府將於明年五月卸任，立法院前院長王金平今天在等二屆中道高峰會中直指，蔡英文總統面對卸任，未完成的答券非常多，民主沒有了，清廉沒有了，新聞自由也沒有了。蔡政府的施政令人遺憾，民主埋葬了民主。民進黨昔日主張「黨政軍退出媒體」，如今竟變成「媒體是民進黨派系」，令人不寒而慄。

行政院前院長劉兆玄接續致詞時說，「我今天不講政治，但金平兄講的我都贊成」。

第二屆「中道高峰會」今天舉辦，邀請王金平、劉兆玄，以及前副總統蕭萬長、呂秀蓮等人。王金平致詞時說，今年峰會主題是「廉明政道與清淨輿論」，他認為，這是最貼近社會氛圍的主題。

王金平說，台灣已經成為一言堂，最美的風景不再是人。民進黨總是黨同伐異、善變雙標，再以冠冕堂皇的藉口自圓其說，在野時說一套，說得天花亂墜，上台執政後又說一套，做得「阿里布達」。

他說，從轉型正義、軍公教年改、司法改革、清算國民黨黨產、成立無數個不受國會監督的委員會黑機關安插親信，坐領高薪。擋疫苗、護萊豬、進核食、搞霸凌、大停電、挺抄襲。

王金平說，蔡政府不僅能源政策、居住正義跳票，在野時喊得震天價響的軍公教退出媒體，執政後卻將政治髒手伸進媒體，NCC聊備一格，更淪為政治打手，司法改革淪為笑話，轉型正義成為整肅政敵、打壓異己的合理化手段。

他說，多數人民也認為完全執政的民進黨，一連串違憲亂政的作為，悖離民心，公信力破產，台灣社會內耗空轉，使人民限於苦痛與災難。民進黨領導的這個國家，前途令人迷惘，真的是「絕對的權力，絕對的腐化」。

王金平說，言論與集會結社自由，原是民主憲政體制下對掌權者監督制衡的最後防線，但是蔡政府一方面用國家資源餵養網軍、打擊監督的輿論；另一方面，則以「反認知作戰」之名濫用法令，甚至修法限制人民言論自由，製造寒蟬效應。

他說，不僅如此，還透過黨政掌控媒體的手段，進行大內宣、大外宣。昔日民進黨主張「黨政軍退出媒體」，如今竟變成「媒體是民進黨派系」，令人不寒而慄。

「政道必須嚴明，輿論必須清淨」，王金平說，政道唯有恪守中道，才能廉能澄明。今天把當今政府最悖離中道的兩大問題提到峰會討論，集思廣益，結果必能喚起社會。

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