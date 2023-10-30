【重磅快評】官員腦袋像滷蛋 離人民愈來愈遙遠

萬物齊漲，百姓苦哈哈。國民黨立委羅明才今天在立法院質詢，現在的便當不僅滷蛋從一顆變半顆，就連排骨也愈來愈薄；主計長朱澤民說，「所以委員的身材可以保持這麼苗條」。立委瘦身材、人民瘦荷包，主計長的黑色幽默，很多人笑不出來。

朱澤民被譏「不食人間煙火、吃米不知米價」已非首例，立委曾詢問一碗蚵仔麵線多少錢，朱澤民脫口而出「20元」，令人不知今夕是何夕。朱澤民隔天辯解說，他聽錯了，「我沒有聽到蚵仔兩個字，我以為只有麵線。」當時行政院長蘇貞昌也幫忙緩頰說，主計長一定是不常吃，會再邀請朱澤民去吃蚵仔麵線。

事實上，2018年立委就曾質詢魯肉飯漲多少錢？朱澤民當時義正辭嚴回答：「我不吃魯肉飯」；當被問水餃價格時，朱澤民則稱自己都吃行政院餐廳賣的水餃，「好多年都沒有漲」。顯而易見，朱澤民不只很少吃蚵仔麵線，可能還活在一個萬物凍漲的奇幻星球。

朱澤民今天再度加碼演出，羅明才質詢，現在1顆茶葉蛋已經從早期的5元漲到現在的18元，小老百姓壓力真的非常大，使得年輕人對幾塊錢都必須錙銖必計，主計長務必站在年輕人和一般市井小民的立場來重視物價穩定政策。朱澤民表示，我國的物價上漲率相對其他國家低，在東亞國家中，台灣只比大陸和香港高。

國民黨立委王鴻薇大酸，朱澤民是「與世隔絕的極品政務官」，在號稱最會傾聽民意的蔡政府中屹立不搖，民眾都感受到物價上漲、荷包縮水，唯獨朱澤民遺世而獨立，真的很幸福。

朱澤民的言行恐怕只是冰山一角，民進黨總統參選人賴清德曾對大學生說「房價現在在降」，內政部長林右昌說，「年輕人買不起房，不是真的買不起，是沒規畫，或是想買的地點價格太高」；雖然兩人隨後都改口修正，但民進黨立委高嘉瑜坦言，高房價議題確實刺痛所有年輕人的心。

無獨有偶，勞工在爭取一例一休時，蔡英文總統說，「這不是跟我說，去跟你老闆說」，又補充「台灣勞工就是這樣，勞工不自己跟資方溝通，都去跟政府抗議，讓政府公親變事主」。蔡英文或許已經忘記，她2016年上任前曾誇口，相信未來的政府有這樣的雅量，「如果第一次聽不見，你可以大聲一點，第二次再聽不見，你可以更大聲一點，第三次再不回應的時候，你可以拍桌子。」

物價高漲，生活難過，人民早已拍桌無數次，官員腦袋卻像便當的滷蛋，離人民愈來愈遙遠。

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