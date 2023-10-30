聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎士對總統車隊比中指 警：沒觸法
十月廿八日中午，警方執行總統車隊安全維護勤務，在台北市光復北路與民權東路口交通管制，紅燈控制時長約二分半，一名王姓機車騎士對總統車隊怒比中指。警方指出，員警為預防更激烈舉動，立即制止，請騎士移往路邊，初步了解是因趕上班才會有此舉動，告誡後讓騎士離開。
松山分局表示，當時總統不在車隊中，王姓騎士不是對特定人物比中指，非公然侮辱；其次，經了解，騎士是宣洩個人情緒才有此行為；第三，騎士停等紅綠燈，並無闖入車隊情狀，此案無觸法疑慮。
總統府發言人林聿禪昨表示，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。
網友以美國總統拜登舉例，去年八月勘災夏威夷時，拜登車隊遭人比中指、辱罵髒話，維安特勤人員沒當威脅。網友更建議，民進黨真的要重新學學，人家這才叫做民主素養。
另有網友稱，此案讓他想起馬英九被丟鞋，不會被判有罪、受罰，蔡英文被反年改團體丟鞋六人被法辦，各被罰一千元。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言