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騎士對總統車隊比中指 警：沒觸法

聯合報／ 記者蕭雅娟丘采薇／台北報導
王姓騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」
王姓騎士對總統車隊比中指。圖／取自「社會事新聞影音」

十月廿八日中午，警方執行總統車隊安全維護勤務，在台北市光復北路與民權東路口交通管制，紅燈控制時長約二分半，一名王姓機車騎士對總統車隊怒比中指。警方指出，員警為預防更激烈舉動，立即制止，請騎士移往路邊，初步了解是因趕上班才會有此舉動，告誡後讓騎士離開。

松山分局表示，當時總統不在車隊中，王姓騎士不是對特定人物比中指，非公然侮辱；其次，經了解，騎士是宣洩個人情緒才有此行為；第三，騎士停等紅綠燈，並無闖入車隊情狀，此案無觸法疑慮。

總統府發言人林聿禪昨表示，總統府感謝警察同仁執行勤務的辛勞，而因交管造成民眾不便，也盼民眾諒解。

網友以美國總統拜登舉例，去年八月勘災夏威夷時，拜登車隊遭人比中指、辱罵髒話，維安特勤人員沒當威脅。網友更建議，民進黨真的要重新學學，人家這才叫做民主素養。

另有網友稱，此案讓他想起馬英九被丟鞋，不會被判有罪、受罰，蔡英文被反年改團體丟鞋六人被法辦，各被罰一千元。

總統府發言人 拜登 馬英九 蔡英文 年改 交通管制 特勤人員 公然侮辱

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