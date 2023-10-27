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影／范雲捐出陳雪生賠償金 盼終結性騷擾文化
民進黨立委范雲上午在立法院舉行記者會，履行三年前的承諾，捐出國民黨立委陳雪生性騷擾案民事賠償金八萬元，給婦女救援基金會，藉此拋磚引玉，邀請社會各界一起捐款，支持婦援會的＃MeToo受害人服務，完善建構受害人支持系統，終結性騷擾文化。
范雲強調，修法只能盡可能的完善制度。然而，性騷擾事件的終結，必須改變的是文化，除了關注性平三法修正後的子法及細則，她也呼籲政府，投注更多資源在性騷擾被害人服務，及性別平等與情感教育，從根本上終結性騷擾的文化。唯有如此，受害人才不必為了爭取正義，被迫站在輿論的法庭受公審；也不必再用血淚生命，換來改革機會。
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