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與女子影片在澳門？ 鄭文燦辦公室駁斥：2014年後未再去中國
行政院副院長鄭文燦近期被爆出與女子親密影像，鄭強調自己不是影中人；而鄭在2011年曾被前立委邱毅爆料赴澳門喝花酒。國民黨立委林為洲表示，這次的照片應發生在鄭文燦桃園市長第二任期，且很多人稱是在澳門。對此，鄭文燦辦公室駁斥此說法，強調鄭在2014年以後從未去過中國（包括香港、澳門）。
鄭文燦昨天表示，該網路影片是移花接木，強調自己不是影中人，已透過律師提告散步影片的粉專。
對於林為洲指稱鄭文燦再去澳門的說法，鄭文燦辦公室表示，惡意連結此次不實網路影片事件，穿鑿附會、任意影射，這不應該是言論自由的原意。
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