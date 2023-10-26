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鄭文燦2011年就被爆喝花酒 林為洲：桃市長時又去澳門再犯？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
網路上傳出疑似行政院副院長鄭文燦（左）與一名女子進入飯店私會的影片。鄭文燦表示，影像年代久遠，經過剪接，呼籲社會大眾不要任意影射。圖／聯合報資料照片
網路上傳出疑似行政院副院長鄭文燦（左）與一名女子進入飯店私會的影片。鄭文燦表示，影像年代久遠，經過剪接，呼籲社會大眾不要任意影射。圖／聯合報資料照片

行政院副院長鄭文燦近期被爆出疑攜女開房的影像，不過2011年他便被前立委邱毅爆料赴澳門喝花酒。國民黨立委林為洲今稱，這次的照片時間點應落在鄭文燦任桃園市長的第二任期，且很多人稱是在澳門，籲鄭講清楚去澳門做什麼。

林為洲解析，鄭文燦過去被爆去澳門，是在還沒有當桃園市長之前，那跟這次爆出來的照片是不同時間點，這很像再犯。

林為洲接著說，這次照片從身材等各方面看得出來鄭文燦已經當桃園市長，且可能是在第二任的時候。鄭文燦是重要公眾人物，有必要說清楚那幾張照片的時間地點，很多人說那是在澳門，那就講清楚去澳門做什麼，澳門現在跟反送中後的香港一樣的敏感之處，平常民進黨訴求抗中保台、中共介選，若還去那種地方，接觸小姐，真的要講清楚。

鄭文燦 澳門 林為洲

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