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趙天麟論文疑涉抄襲案 中山大學：已獲檢舉成立學倫會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學。記者徐如宜／攝影
中山大學。記者徐如宜／攝影

「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜18日指控民進黨立委趙天麟論文嚴重抄襲，趙則嚴正澄清。中山大學今天表示，已接獲正式檢舉，學校對學術倫理甚為重視，主動將相關資料送所屬學院成立審定委員會，在時限內完成審定。

「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜18日指控民進黨立委趙天麟論文嚴重抄襲，論文原創性比對相似度指數高達42%。趙天麟則澄清，論文扣除重複引用他人論文部分，原創性極高，相似度僅10%，低於母校系所新訂全國最嚴格的12%標準。

張靜建議中山大學應盡速成立學倫審定委員會。中山大學表示，學校對於學術倫理甚為重視，設有嚴謹、專業的審查機制，目前趙天麟碩士論文疑涉抄襲一案，已接獲正式檢舉。

中山大學表示，依照學校「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」，在知悉此事件後，就已主動將相關資料送所屬學院以成立審定委員會，秉持公平、公正、客觀、明快原則，送校外專業領域公正學者審查，將於規定時限內完成審定。

教育界人士私下議論，一到選舉，這類的檢舉案特別多，但究其根本，學術論文不能抄襲還是根本。一般學倫會審定大概不出三種結果，一是成立，撤銷學位，如李眉蓁案；二是不成立，保留學位；三是不成立，但有瑕疵，限期補正，如潘孟安案。

論文抄襲 趙天麟 中山大學 張靜 民進黨

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