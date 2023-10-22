趙天麟論文疑涉抄襲案 中山大學：已獲檢舉成立學倫會

60年前的1963年11月，南越發生美國策動的軍事政變，南越將領殺害不得民心的南越總統吳廷琰，這起政變是由美國駐西貢大使館策動，但讓南越軍閥起心動念叛變，是因為甘迺迪總統演說時，以撤回美援施壓南越政治改革，害怕失去援助的南越軍人發動了政變。2023年的現在，中華民國的總統參選人紛紛向美國表態，爭取美國支持，一如當年南越的許多政客與軍閥渴望美國關愛的眼神，身處美中對立之間的台灣，真能如此帶來保障，答案是存疑的。

2023-10-22 09:00