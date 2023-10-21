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柯文哲批蔡政府稅徵超收是假政績 鄭文燦：謊言不能取代事實

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨批政府近年來持續性稅收超徵是假政績，行政院副院長鄭文燦今表示「謊言不能取代事實」。記者余采瀅／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨批政府近年來持續性稅收超徵是假政績，行政院副院長鄭文燦今表示「謊言不能取代事實」。記者余采瀅／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨批政府近年來持續性稅收超徵是假政績，行政院副院長鄭文燦今表示，「謊言不能取代事實」，這5年債務還本約5200多億，且前任總統馬英九8年執政增加1兆多的債務，蔡總統7年才4000多億，政府舉債大幅改善，國家的財政紀律及財政韌性正在提高。

柯文哲昨批評，蔡政府稅政超收是假政績，實際上面臨國家財政分配不均、數字管理失靈、特別預算常態化、稅制改革、因應全球最低稅負制變革等問題。

鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會，他會前受訪表示，「謊言不能取代事實」，超徵跟經濟條件有關，任何經濟預測機構，沒有2家經濟成長預測是一樣。

鄭文燦說，這5年我們債務還本約5200多億，今年6月已經將債務還本1110億清償，今年預定要借的債務1732億是不用借的，首先要改善國家財政，接下來挹注民生與增加福利， 像疫後特別預算3800億，就是用稅基剩餘，對地方政府的補助也是逐年增加。

鄭文燦提到，蔡總統上任至今，對地方政府補助累計7年是增加1600億，現在以去年的數字是5933億，地方政府的自有財源與負債比也在下降中，國家的財政紀律及財政韌性正在提高；整個國家債務占GDP的比例也降到歷史新低，政府舉債的成長度從馬總統時代的1.7兆，到蔡總統執政7年4000多億是有大幅改善。

債務 鄭文燦 2024總統選舉 柯文哲 蔡英文

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