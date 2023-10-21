馬英九籲美國促兩岸和談 不要將台灣「武器化」

前總統馬英九辦公室今日表示，馬前總統於美東時間20日上午，分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，強力表達台灣不能成為烏克蘭。與會學者均認同馬英九「兩岸應重啟對話」之倡議，一位主持人直言認同馬英九說的，台灣絕對不是烏克蘭。

馬英九指出，他此次向美方提出兩點建議，分別是美國應該促成兩岸和談，而不是坐視台灣執政者走向台灣獨立，甚至要將台灣變成第二個烏克蘭。另一則是美方也應鼓勵台灣執政者基於中華民國憲法，回歸兩岸共同政治基礎，也就是「九二共識」，重啟與大陸對話。

馬英九表示，他8年任內，與大陸達成23項協議，涵蓋人民生活各個面向，因此兩岸是可以和平共處的，而且一定要透過和平方式解決爭端。他也再次呼籲美國不要將台灣「武器化」，例如揚言炸毀台積電等，那不是好的政策。有美國學者回應，炸毀台積電只是部分人士意見，應該不太可能，也沒必要。

馬英九說，他今年3月訪問大陸，與7月邀請大陸五所高校師生回訪，獲得寶貴經驗即是兩岸年輕人交流是「渾然天成、欲罷不能」，溝通毫無障礙。另一則是大陸民眾對台灣充滿善意，也因此他對兩岸展開和平對話非常有信心。

與會學者詢問馬英九，蔡英文總統執政7年多，兩岸關係緊張，無法恢復談判，蔡政府指稱是大陸方面預設「一中前提」，他怎麼看？馬英九回應，「前提」說法錯誤，因為中華民國憲法是「一中」憲法，我方的「一中」是中華民國，這是遵守憲法與否的問題，如果蔡政府遵守憲法，認同兩岸均堅持意涵各自不同的「一個中國」，基於求同存異精神，大陸不會拒絕談判。

馬英九也對與會學者喊話，給和平一個機會。他認為問題根源在民進黨政府不遵守中華民國憲法，錯誤把大陸堅持各自基於憲法的「一中」解釋為「前提」。他告訴與會學者，蔡英文政府不跟大陸溝通，可能蔡政府認為靠美國去做就好，這是不對的，對美中台關係也不利。與會學者聽了，都發出會心一笑。

與會學者關心台灣軍事力量問題，馬英九表示，和平對話不會影響軍事備戰，他任內即是如此，也是有必要之備戰，但重點還是對話交流與避戰。而且過去經驗顯示，只要有和平對話，軍事武力威脅就會降低。

馬英九強調，他完全不認同蔡政府用各項藉口，不與大陸對話，「這事關生死，一定要開始做，所以我希望美國來鼓勵兩岸儘速重啟對話。」

馬英九也說，必須找出對台灣、對美國都最有利的方式，他這次來美國建議美方與國際社會促成兩岸和談，敦促台灣執政者回到兩岸共同政治基礎「九二共識」，對未來局勢穩定至關重要。

馬英九引述美國知名中國軍事問題專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）16日在紐約時報發表題為「美國是如何在台灣問題上『火上澆油』的」（This Is What America Is Getting Wrong About China and Taiwan）的文章，呼籲美國政府需要在台灣問題上保持政治中立，以保持美國利益；美國並應對大陸重申，只有台海兩岸才能解決政治分歧，這一立場仍是美國的官方政策。

有與會學者表示，由於日本有8成以上的海上貿易路線行經台海，因此日本也將會在可能的台海衝突中扮演重要角色。若發生戰爭，將不只會導致世界經濟衰退，甚至可能會演變成無法想像的大蕭條，因此美方學者都認為，局勢是否需要走到此一程度，各方都必須三思。

商品推薦