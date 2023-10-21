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APEC峰會11月登場 張忠謀7度任領袖代表
2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將於11月15日至17日在美國舊金山舉行。總統府今天宣布，蔡英文總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任今年APEC領袖代表，這將是張忠謀第7度擔任APEC領袖代表，也是蔡總統任內第6度。
總統府發言人林聿禪表示，張忠謀歷次以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間積極與各會員國家領袖互動，傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣的國際形象與能見度，因此蔡總統決定第6度邀請張忠謀代表她與會。
林聿禪指出，美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）」，三大政策優先領域包括「互連（Interconnected）」、「創新（Innovative）」及「包容（Inclusive）」。台灣一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。
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