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APEC峰會11月登場 張忠謀7度任領袖代表

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府今天宣布，蔡英文總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任今年經濟領袖會議領袖代表。本報系資料照片
總統府今天宣布，蔡英文總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任今年經濟領袖會議領袖代表。本報系資料照片

2023年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議將於11月15日至17日在美國舊金山舉行。總統府今天宣布，蔡英文總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任今年APEC領袖代表，這將是張忠謀第7度擔任APEC領袖代表，也是蔡總統任內第6度。

總統府發言人林聿禪表示，張忠謀歷次以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間積極與各會員國家領袖互動，傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣的國際形象與能見度，因此蔡總統決定第6度邀請張忠謀代表她與會。

林聿禪指出，美國為今年APEC設定的主題為「為各方創造韌性及永續的未來（Creating a Resilient and Sustainable Future for All）」，三大政策優先領域包括「互連（Interconnected）」、「創新（Innovative）」及「包容（Inclusive）」。台灣一向積極參與APEC，未來也將持續與其他會員共同推動在數位創新、綠色轉型、糧食安全、公共衛生、中小企業發展及婦女經濟賦權等領域的合作，攜手共創永續共榮的亞太地區。

APEC 總統府發言人

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