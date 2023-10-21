APEC峰會11月登場 張忠謀7度任領袖代表

每隔一段時間，就會傳出學校營養午餐出包，去年初，宜蘭學校營養午餐1500支雞腿沒烤熟，34名學生腹痛，日前基隆市一小學發生學生疑似食物中毒，30名學生先後就醫，近日又有高雄市小一生連吃3天麵包飲料，食材登錄平台卻有肉有菜，一個比一個扯，孩子的午餐充斥未爆彈，難道每爆一個，再來收拾一個，還是要像基隆一樣出重手，將教育處長拔官？營養午餐出包惡夢難終結，教育部都沒角色嗎？

2023-10-21 11:00