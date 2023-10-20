賴士葆再質疑蔡總統論文 總統府重申有博士學位

國民黨立委立委賴士葆今天表示，「政黨輪替才是唯一的機會，打開蔡英文的黑箱論文」。總統府發言人林聿禪表示，要查詢蔡總統LSE博士學位相關資訊非常容易，只要沒有數位障礙，在校方官網即可輕易取得，總統府及LSE校方也早多次駁斥謠言，再三說明蔡總統是經過嚴謹程序取得博士學位。

林聿禪指出，對於賴士葆無視專業良知，為了選舉利益，恣意造謠抹黑，總統府表達強烈譴責，而這樣的政治品格不值得國民信任，遑論爭取輪替執政。

林聿禪表示，賴士葆與蔡總統也都曾於政治大學擔任過教職，難道也要質疑政大聘用教授的標準？又或連簡單查詢LSE校方公開資訊都有困難，賴士葆的相關學術資格是否更值得推敲，與政黨是否輪替又有什麼關係？

林聿禪指出，近來檢警查獲特定政黨人員從事不法網軍行為，部分政治人物把造謠抹黑，作為爭取選票的手法，已經對民主政治帶來破壞性的危險，總統府期盼賴士葆以國家為念，戒斷對這類不當行為的依賴，回到健全民主政治的常軌。

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