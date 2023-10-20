郭璽提「特定場所打一定金額麻將」公投案 中選會駁回

立委選民服務項目眾多、無奇不有，其中包括幫受刑人家屬、親友辦理監所收容受刑人在一般接見外的特見（彈性調整接見）、增見等。原本協助選民辦理增見服務被視為日常業務，但法務部矯正署自今年9月起不再協助立委，而是下放給全台各監所受文，依法定核可理由自行准駁。有立委辦公室表示，此舉形同宣告此後選民找立委辦理增見，成功機會將大幅降低；而會有此改變，立院人士表示，是監察委員葉宜津提出的一項糾正案間接催生...

2023-10-20 17:42