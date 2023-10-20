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郭璽提「特定場所打一定金額麻將」公投案 中選會駁回

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
中央選會今經審議，駁回郭璽「特定場所打一定金額麻將」公投案 的全國性公民投票提案。圖／本報資料照片
中央選會今經審議，駁回郭璽「特定場所打一定金額麻將」公投案 的全國性公民投票提案。圖／本報資料照片

中央選舉委員會今表示，召開委員會議審議郭璽先生於2023年5月26日領銜提出之「您是否同意，於特定公共場所，在一定金額下可以打麻將，以增進全體國民智力及心理健康?」全國性公民投票提案，決議予以駁回。

中選會說明，本項郭璽所提全國性公民投票提案於2023年7月17日辦理聽證，依該會第592次委員會議決議，於2023年8月28日函請提案的領銜人限期補正，補正後經提本次委員會議審議，認定仍不符合規定，決議予以駁回。

中選會表示，依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於60日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於30日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回：一、提案非第2條規定之全國性公民投票適用事項。二、提案違反前條第4項所定辦法之規定。三、提案不合第1條第2項或前條第8項規定。四、提案有第32條規定之情事。五、提案內容不能瞭解其提案真意。」

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