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以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人留下 35名陸人想搭機1原因沒下文

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以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人要留下 35名陸人曾聯繫想搭機

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
外交部長吳釗燮。圖／本報資料照片
外交部長吳釗燮。圖／本報資料照片

以色列情勢緊張，外交部吳釗燮今在立法院受訪表示，今天下午5點40分訂好的包機將載國人從以色列飛往羅馬，包含9位國人跟6位瓜地馬拉僑民、1位巴拉圭僑民，經聯繫催促，還有137位國人決定留在以色列，有35位中國人士原也聯繫想搭機，但外交部表達需要拿護照資料後，對方就沒回應。

吳釗燮今下午到立法院備詢，進入議場前受訪表示，以色列撤僑包機會在台北時間晚上8點25分到達羅馬國際機場，搭機國人包含一般家庭、學生及背包客，這次包機座位179個，原意是可容納所有在以色列國人，不過有137位國人經聯繫，各自有不同原因決定留在以色列，例如有些已和以人結婚作為公民、有學生及家長覺得目前狀況影響不大等。

吳釗燮也說，戰時或緊急危難狀況，協助國人離開當地是政府責任，也跟在以國人繼續保持聯繫，若之後有離開需要都會提供空、陸路資訊等協助，會飛到羅馬是因為回台灣的路線方便，這次搭機的國人也都同意，到羅馬後他們自己會負責。

對於有國民黨立委質疑是被立法院質詢後才決定撤僑等，吳釗燮表示，跟立法院質詢完全沒有關係，而是台北時間18日加薩走廊一家醫院遭轟炸，代表處回報中東緊張情勢急遽升高，包括反以色列浪潮出現，因此在以色列有安全考量，決定去把握班機。

吳釗燮指出，大家也知道訂包機沒辦法現在要、明天就給，而是長時間跟航空公司保持聯繫，還有要確定有多少國人要離開，駐外館處都不眠不休工作。

至於將以色列旅遊警戒調升至紅色，吳釗燮表示，雖然以色列邊界緊張情勢升高，但大部分區域生活正常、不受影響，這也是為何當地國民不願意離開，現在還沒到把燈號調到紅色的時候。

但吳釗燮也說，會持續關注當地狀況，現在在加薩走廊醫院遭轟炸後，確實感受到緊張情勢急遽升高，周邊巴勒斯坦團體可能採取進一步動作，所以才希望預作準備把國人接回來，接下來若有需要，會來依據情勢調整警示。

以色列 外交部 吳釗燮 機場

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