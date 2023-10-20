影／民眾黨邱臣遠：落實進口蛋標示管理 捍衛全民食安
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨，上午在立法院黨團舉行「落實進口蛋標示管理 捍衛全民食安！」記者會。邱臣遠表示，農業部近日向立法院提交進口蛋加工液蛋的流向資料。截至10月3日，冷凍殺菌液蛋庫存86萬9,970公斤，其中原產地標示錯誤有36萬50公斤，高達41.3%標示不實。
邱臣遠指，民眾真正關心的是，為何會發生標示不實？以後會不會再發生? 中央必須盤點現行法規缺漏，並與食藥署等相關單位跨部會合作研議標示細則；在稽查方面，也需建構中央和地方合作的模式，雙管齊下改善食安問題。
呼籲農業部檢討現行法規缺漏，審慎思考畜產會的定位和必要性；而雞蛋供需與價格應是公開資訊，並經詳細精算，以利未來調控總量。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言