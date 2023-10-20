影／民眾黨邱臣遠：落實進口蛋標示管理 捍衛全民食安

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨，上午在立法院黨團舉行「落實進口蛋標示管理 捍衛全民食安！」記者會。邱臣遠表示，農業部近日向立法院提交進口蛋加工液蛋的流向資料。截至10月3日，冷凍殺菌液蛋庫存86萬9,970公斤，其中原產地標示錯誤有36萬50公斤，高達41.3%標示不實。

邱臣遠指，民眾真正關心的是，為何會發生標示不實？以後會不會再發生? 中央必須盤點現行法規缺漏，並與食藥署等相關單位跨部會合作研議標示細則；在稽查方面，也需建構中央和地方合作的模式，雙管齊下改善食安問題。

呼籲農業部檢討現行法規缺漏，審慎思考畜產會的定位和必要性；而雞蛋供需與價格應是公開資訊，並經詳細精算，以利未來調控總量。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（右）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（左），上午在立法院黨團舉行「落實進口蛋標示管理 捍衛全民食安！」記者會。邱臣遠表示，截至10月3日，冷凍殺菌液蛋庫存 86 萬9,970 公斤，其中原產地標示錯誤有36萬 50公斤，高達41.3%標示不實。。記者黃義書／攝影

商品推薦