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駁截直取彎 林佳龍：規劃沙鹿成海線轉運站 無政治考量

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台中捷運藍線歷經三任市長，如今成為選戰議題。圖中左側空地為正英站的預定地。(記者黃仲裕／攝影)
台中捷運藍線歷經三任市長，如今成為選戰議題。圖中左側空地為正英站的預定地。(記者黃仲裕／攝影)

總統府秘書長林佳龍今天說，他原規畫台中捷運藍線到沙鹿站，是要讓沙鹿站成為海線轉運集散地，政治考量與私利包袱，不在他的思考範圍內。

台中捷運藍線綜合規畫報告正由行政院審查，引發路線及部分車站變更爭議。民進黨立法院黨團質疑中捷藍線經費暴增新台幣633億元，國民黨台中市立委參選人黃健豪說，林佳龍在台中市長任內，提報建設經費達1127億元，還砍掉兩段路線，比現行台中市府送核定的版本更花錢。

林佳龍上午在臉書表示，城市發展的交通藍圖，應以都市計畫為思考重心。他在台中蹲點10年，執政4年，對於台中交通軌道運輸建設，思考涉及大台中整體的都市計畫，要讓大台中山海環線加上捷運路網的串聯。

林佳龍說，他上任台中市長後，提出台中市區域計畫，獲得行政院通過，讓原先規畫的大台中山手線及捷運綠線、藍線，甚至是機場捷運和屯區捷運，都有整體上位的都市發展規畫。

林佳龍指出，他改革BRT為優化公車系統，讓原本已被前台中市長胡志強放棄的藍線捷運，在他任內起死回生，才能成功在2018年爭取到行政院核定台中捷運藍線的可行研究，爭取到前瞻基礎建設特別預算的補助。

林佳龍說，他有整體捷運路網與都市計畫，藍線捷運到沙鹿站並非截直取彎，或其他人口中的偏遠重畫區；相反的，是他規畫的八大轉運中心之一，沙鹿站正是規畫為海線的轉運中心。

林佳龍指出，捷運站規畫位於沙鹿火車站200公尺的後火車站，讓台鐵、捷運能共站，建立以鐵公路大眾運輸導向的發展策略，有足夠的腹地打造Mr.B&B（Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸。

林佳龍表示，這能讓沙鹿成為海線的大甲、清水、梧棲、龍井、大肚、烏日的轉運集散地，也能夠保有未來山海線高架化無法站體互疊的空間，這是為什麼他主張藍線到沙鹿要走地下化，而對方主張高架化的差別所在。

林佳龍說，藍線另一端往台中火車站方向，台中市長盧秀燕執政後，變更他任內規畫的民權路方案，改採台灣大道方案路線窄，未來施工將造成台灣大道周邊的店家與交通，長達10年黑暗期。

林佳龍指出，藍線地下化走民權路，再到干城站與台中火車站共構，一樣可以在台灣大道有出口。如何降低市民的生活衝擊，帶來更大的整體效益，是執政者除了工程便利外，更應該審慎思考的。

台中捷運 林佳龍

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